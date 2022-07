Michelle Hunziker vacanza Sardegna. In questi giorni la conduttrice amatissima della tv è tornata nell’isola dove più volte ultimamente è stata paparazzata con il suo nuovo amore, Giovanni Angiolini. Ma stavolta con lei ci sono anche Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza.

Il tutto viene ovviamente documentato sui social e così, tra i post e le Storie della svizzera più famosa della tv e di sua figlia primogenita i fan seguono costantemente le loro giornate di mare, sole e relax. Non mancano i siparietti divertenti tra mamma e figlia, come quello sui capelli bianchi. Auri ha inquadrato i suoi (pochissimi) e fatto sapere che la conduttrice non ne ha nemmeno uno.





Michelle Hunziker vacanza Sardegna: quanto costa il suo resort di lusso

“Cos’è che dicevi mamma? Che adori i capelli bianchi sulle giovani?”, dice Aurora Ramazzotti. “Io li trovo bellissimi amore – risponde Michelle Hunziker in vacanza con lei in Sardegna – perché solo le persone interessanti, che hanno veramente qualcosa da dire e che pensano li hanno”. “Tu non ne hai neanche uno!”, assicura alla fine la figlia avuta da Eros Ramazzotti.

Grazie a Instagram sappiamo anche dove soggiornano Michelle Hunziker & Co. per la sua vacanza in Sardegna. Hanno scelto un resort di lusso che si trova in una posizione privilegiata con vista mozzafiato sul porticciolo di Poltu Quatu. Il resort è il Grand Hotel Poltu Quatu, è immerso nella Riserva di Poltu Quatu, comprende alloggi con idromassaggio e vista mozzafiato sul mare.

Nel dettaglio, riporta il sito Fanpage, il Grand Hotel Poltu Quatu comprende 143 camere e suite attorno ad una grande piscina e 66 appartamenti con due e tre camere, oltre a vari ristoranti e bar per gli ospiti. Non sappiamo di preciso quale alloggio abbia scelto Michelle Hunziker per la sua vacanza in Sardegna ma, scrive sempre il sito, il costo per una notte in camera presso parte da 582 euro a notte e può arrivare anche agli oltre 3.700 euro a notte della suite presidenziale.

