“Non c’è più”. Michelle Hunziker travolta dalla brutta notizia: non se lo aspettava nessuno

Michelle Hunziker e All Together Now, la notizia è stata diffusa in queste ore e sembra destinato a creare malcontento nel pubblico. Si tratta nello specifico di importanti rumor, inerenti la trasmissione della conduttrice svizzera, che dovranno essere confermati da voci ufficiali. Ma la strada intrapresa sarebbe quella e c’è veramente tanta incredulità per quello che Mediaset avrebbe deciso di fare. I telespettatori se ne sono accorti subito e un sito molto attendibile si è soffermato sull’argomento.

Michelle Hunziker e All Together Now, c’è una novità. Giorni fa lei si è invece concentrata sull’ex Eros Ramazzotti: “Il giorno del video mi sono svegliata alla sei di mattina perché volevo essere lì presto presto e mi sono detta ‘mamma mia, che bella la vita’. 26 anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo perché l’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amate”.





Michelle Hunziker, All Together Now cancellato? La voce

Michelle Hunziker e All Together Now, i vertici del Biscione potrebbero aver optato per una scelta forse definitiva e che potrebbe diventare anche impopolare, sebbene non tutti siano poi così tristi. In molti si sarebbero aspettati novità in riferimento alla trasmissione, che andrebbe in onda per la quinta volta dopo le precedenti quattro edizioni. L’obiettivo del programma era di scoprire un talento, che avrebbe poi conquistato un premio economico per il suo successo nello stesso.

Nei palinsesti Mediaset non c’è stata nemmeno l’ombra di All Together Now 5 di Michelle Hunziker. E c’è chi sia convinto che sia stata disposta la cancellazione della trasmissione. In attesa di comunicazioni certe, il sito DavideMaggio ha commentato: “All Together Now è stato cancellato? Speriamo”. Se dovesse essere così, per lei si tratterebbe di una vera mazzata, anche se potrebbe rifarsi con Michelle Impossibile. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa verrà a galla e se arriveranno altri dettagli.

L’anno scorso Michelle Hunziker ha presentato All Together Now Kids, mentre nel 2020 All Together Now – La supersfida. Dal 2019 al 2021 è stata protagonista con All Together Now – La musica è cambiata. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si è lasciata quest’anno col marito Tomaso Trussardi e ora sarebbe fidanzata con Giovanni Angiolini.

