“Ho dato alla luce il nostro angelo venerdì alle 19:00. L’abbiamo tenuta in braccio e abbiamo avuto del tempo con lei. La ameremo per sempre e la ricorderemo sempre. Non ho né la forza né le parole in questo momento e non mi sento pronto a condividere questa notizia. Tuttavia, non posso fingere di stare bene o fingere un sorriso. Non posso chiedere alle persone come va la gravidanza o quando dovrei partorire perché sembro ancora incinta”.

Un annuncio doloroso quello della vip che in queste ore ha pubblicato una foto sui suoi canali social. La sua bambina, purtroppo, non ce l’ha fatta. La gravidanza stava procedendo bene e spesso parlava della gioia per l’arrivo di un’altro figlio. In questi giorni si è sottoposta all’ecografia delle 20 settimane e i medici non hanno trovato il battito della piccola.

Rebecca Adlington ha perso la figlia

Rebecca Adlington è devastata dal dolore della perdita della sua bambina e ha voluto condividere con i suoi fan la tragica notizia. Aveva annunciato la sua terza gravidanza nel settembre di quest’anno, un anno dopo che la coppia aveva subito un devastante aborto. “Il nostro pezzo di magia, il bambino numero 3 in arrivo”, aveva scritto pubblicando la foto insieme al marito e i due figli: Albie, di due anni, avuto con il marito Andy Parsons, e la figlia Summer, di otto anni, avuta da una precedente relazione.

La lieta notizia era arrivata dopo che Rebecca aveva detto di sentirsi “responsabile” del tragico aborto che ha subito l’anno scorso e della paura di riprovare ad avere un terzo figlio. Paura che purtroppo si è concretizzata qualche giorno fa, quando i medici le hanno dato la notizia più brutta. Rebecca, ex nuotatrice britannica, la prima a vincere una medaglia d’oro olimpica nel nuoto per il Regno Unito dai tempi di Anita Lonsbrough e volto della televisione, è andata in ospedale per l’ecografia e in seguito è dovuta sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza dopo aver scoperto di aver abortito il bambino.

Dopo essere stata rimandata a casa dopo l’intervento, Rebecca ha dovuto affrontare anche un’infezione renale. La coppia si è incontrata sull’app di appuntamenti Bumble nel 2018, con il nuotatore che esultava dopo il loro matrimonio “Ha funzionato perfettamente per noi”. Non potremmo essere più felici’. La coppia ha iniziato a frequentarsi due anni dopo che la nuotatrice si era separata dal suo ex marito Harry, e lei in precedenza aveva ammesso di essere nervosa all’idea di ritrovare l’amore.