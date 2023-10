Solo due giorni fa Paolo Ciavarro ha annunciato a Forum di voler convolare a nozze con la compagna Clizia Incorvaia. Il matrimonio si terrà nel 2024 e il paggetto sarà il figlio Gabriele. I due si sono conosciuti e innamorati proprio al Grande Fratello Vip e, una volta usciti dal programma, la loro storia d’amore è continuata. E il 19 febbraio 2022 è nato il figlio Gabriele, a cui ha fatto padrino di battesimo Alfonso Signorini, conduttore del reality che li ha fatti conoscere.

Clizia Incorvaia ha già una figlia, Nina, nata dal matrimonio con il cantante Francesco Sarcina. Durante Forum, si parlava di matrimonio e la conduttrice Barbara Palombelli ha chiesto al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro di un possibile matrimonio con la compagna Clizia Incorvaia. Così, Paolo Ciavarro ha dovuto dare notizia.

“Dai lo dico, è la prima volta..”. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, lo scoop in tv





Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il dolore per l’aborto

“Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”, ha detto il volto di Forum durante il programma. Su Instagram Clizia Incorvaia ha pubblicato un video in cui chiede al figlio Gabriele se voglia fare il paggetto e il bambino accetta. Poi si rivolge al suo compagno e gli fa notare che manca ancora l’anello: “Manca l’anello con la proposta”.

“Il matrimonio accadrà. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore”. aveva detto Clizia Incorvaia parlando di voler convolare a nozze con il compagno. In queste ore l”influencer ha anche pubblicato un post per il compleanno del compagno, che domenica 22 ottobre ha compiuto 32 anni. E nel farlo ha anche fatto una confessione molto dolorosa e privata.

“Siamo andati contro TUTTO e TUTTI sopportando distanza, pregiudizi e tempo … affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto… ma non abbiamo mai perso la FEDE e nulla ci ha reso più DEBOLI forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero ma oggi siamo più UNITI e INNAMORATI di prima”, ha scritto Clizia Incorvaia confessando di aver avuto un aborto. Sotto al post tantissimi like e commenti da parte di vip e di fan.