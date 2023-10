La storia d’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha preso il volo dopo l’incontro nella Casa del GF Vip. Era febbraio del 2020 quando scattò il primo bacio tra l’influencer e il volto di Forum nonché figlio d’arte (di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ndr). Da quel momento in poi non si sono più lasciati e hanno messo su famiglia. Lei aveva già una figlia nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina e un anno e mezzo fa ha dato alla luce il piccolo Gabriele rendendo il compagno papà per la prima volta.

Sempre attivi su Instagram, soprattutto lei, e anche sempre protagonisti della cronaca rosa la coppia non è sposata. Molto spesso i fan chiedono a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro quando è in programma un secondo figlio e soprattutto il matrimonio. Un argomento, questo delle nozze, che lei aveva già affrontato con il suo pubblico social. Qualche tempo fa, infatti, aveva rivelato di aver ricevuto la proposta ma aveva declinato l’offerta perché voleva una cerimonia vera e propria con la presenza di amici e parenti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finalmente lo dicono

“Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta – le aveva detto Paolo Ciavarro – Se accetti lo facciamo quando vuoi”. Ma lei non aveva accettato perché non voleva “rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”.

“Accadrà, chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma”, aveva aggiunto Clizia Incorvaia. Primavera 2024? Forse sì perché grazie a Barbara Palombelli abbiamo scoperto almeno l’anno. La rivelazione nell’ultima puntata di Forum, quando la conduttrice si è rivolta al figlio di Eleonora Giorgi e ha detto: “Sposarsi conviene”.

E poi: “Ah quindi vi sposate, e quando, nel 2024 o 2025?“. A quel punto Paolo Ciavarro ha confermato che l’anno prossimo sposerà la sua Clizia Incorvaia: “Sono d’accordo che spesso sposarsi è giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024 dai… è la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo“. E lei ha in un certo senso confermato tra le Storie rivelando che il figlio farà da paggetto.