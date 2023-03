Alessandro Cecchi Paone è ufficialmente un concorrente dell’Isola Dei Famosi, la cui prima puntata andrà in onda il 17 Aprile 2023. Il famoso politico italiano ha già partecipato due volte a questo reality, la prima nel 2007 e poi di nuovo nel 2012. Questa volta però ad affiancarlo ci sarà il suo attuale compagno, con cui il giornalista ha ben 34 anni di differenza. La relazione di Cecchi Paone con il 26enne è nata quasi un anno fa ed entrambi parteciperanno al programma con il desiderio di mandare un forte messaggio di normalità agli spettatori.

La relazione tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sembra procedere a gonfie vele, infatti entrambi hanno mostrato la volontà di sposarsi, nonostante festeggeranno soltanto un anno di relazione durante il percorso all’Isola Dei Famosi. Il noto conduttore, in merito al matrimonio, ha persino lanciato un appello molto ironico all’attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affermando: “Giorgia, sposaci”.





Isola Dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e le confessioni intime sul compagno

Durante l’intervista da parte di Giuseppe Cruciani, Alessandro Cecchi Paone si è lasciato sfuggire anche delle confessioni hot sul suo compagno Simone Antolini, entrambi futuri naufraghi dell’Isola Dei Famosi. Cecchi Paone ha infatti affermato di amare particolarmente il c**o del suo compagno, ammettendo che il vero motivo del cambiamento dal frequentare le donne agli uomini sta proprio nel piacere del c**o maschile. Aggiungendo inoltre: “Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.

Alessandro Cecchi Paone ha poi parlato durante l’intervista del suo grande desiderio di paternità. Difatti proprio assieme al suo compagno, sia nella vita che prossimamente all’Isola Dei Famosi, Simone Antolini, vorrebbe adottare un bambino subito. Parlando invece dell’utero in affitto ha dichiarato di essere totalmente contrario e che non utilizzerebbe mai una donna come una incubatrice. Inoltre si è esposto molto duramente contro Ignazio La Russa, il quale durante l’intervista a Belve ha dichiarato che se avesse un figlio gay ne sarebbe molto dispiaciuto, dicendo: “Se è fascista? Sì, sicuramente!”

Il divulgatore Alessandro Cecchi Paone ha poi nuovamente ironizzato, durante l’intervista, sulla relazione con Simone Antolini, dicendo: “Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi ed eterosessuali sono deliziati dall’idea di avere una milf”.