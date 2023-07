Mattia Zenzola ha una nuova fidanzata? Allora, capite bene che in queste giornate di sole e mare ci sono tante cose da scoprire: quanto si riesce a restare sott’acqua senza pensare al gossip, quanti milioni in più o in meno rispetto alla concorrenza ha sborsato il Milan per assicurarsi Reijnders (e chi ca**è direte voi…) e tanto altro. Ma si dà il caso che dal programma di Amici 22 questo talentuoso ragazzo è uscito vincitore ed è diventato già una ‘star’ per molti.

E allora a cercare di scoprire qualcosa di più su lui e la presunta ragazza sono in tanti. Tra l’altro proprio nel programma aveva conosciuto una collega e proprio dei due si parla del resto già da fine giugno quando dietro le quinte del Battivi Live Show scattò il bacio. E subito i fan hanno cominciato insistemente a chiedere “ma state insieme?”. Ma che ve ne interessa? Potrebbe obiettare qualcuno. Saranno affari loro? Beh, quando diventi una ‘star’ il prezzo da pagare è perdere un po’ della propria privacy. O no?

Leggi anche: “Stanno insieme, non c’è più dubbio”. Mattia Zenzola e l’ex Amici, cosa è successo dietro le quinte di Battiti Live





Mattia Zenzola va in ‘crash’: “Domande cattive…”

Come reso noto da BlogTivvù Mattia Zenzola, ospite recentemente all’Hawaii Park di Frosinone ha risposto: “Se mi sono fidanzato? Ma perché mi fate queste domande cattive? Allora, io, io, sto vivendo in pieno tutto quello che la vita mi sta dando. E quindi… e quindi facendo ciò non ti sbagli mai. Poi è un periodo della mia vita bellissimo e io sono, sono grato alla vita. Perché lo dico sempre, la vita è davvero un dono prezioso, quindi va vissuta al meglio e va anche trattata bene. Quindi al momento sto vivendo appieno tutto quello che sto ricevendo, tutto l’amore che sto ricevendo da queste bellissime persone”.

“Tra i ragazzi con cui ho legato di più – ha spiegato Mattia – ci sono Wax, Angelina e Benedetta. Abbiamo un rapporto d’amicizia molto bello. Con Benedetta siamo molto legati e quando facciamo eventi e serate stiamo benissimo. Quando fai qualcosa con qualcuno al quale vuoi bene è tutto più bello”. Insomma, due ragazzi stanno bene, anzi da paura, insieme e tutti pensano già al ‘fidanzamento’. Calma, sembra dire il 18enne nato a Bari il 15 gennaio 2004. io voglio proprio bene a questi due.

una delle cose più belle che amici ha fatto quest'anno è stata regalarci il duo mattia e benedetta che finalmente hanno riportato i balli latini in coppia #amici22pic.twitter.com/DjNbJv89vE — Giada 💫 (@giadar582) March 25, 2023 Il giovane, segno zodiacale del Capricorno, ha poi detto: “Christian? Quando sono tornato a casa dopo la vittoria ad Amici l’ho trovato a casa mia. Non me l’aspettavo eppure lui si è fatto trovare lì ed è stato bello. Ci siamo subito abbracciati, lui è stato quello che mi è mancato più di tutti insieme alla mia famiglia. Noi ci sosteniamo sempre e questo è importante. Con lui ho sentito subito sintonia ed empatia”. Ok, ma con Benedetta, siete fidanzati o no? Lei, pare abbia addirittura lasciato il suo ex e Mattia mi sa che inizia a sentire caldo. E non è solo l’estate.

“Addio, buon lungo viaggio”. Claudio Baglioni annientato dal dolore, per lui un grave lutto