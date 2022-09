Matilde Brandi, prime immagini col nuovo fidanzato. Pare aver ritrovato il sorriso la showgirl che è reduce da un matrimonio naufragato che l’ha fatta soffrire molto. Qualche tempo fa a Verissimo aveva raccontato il dramma della fine di una storia d’amore dalla quale sono nate due gemelle, Aurora e Sofia. La rottura con Marco Costantini è arrivata subito dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Per lei è stato uno shock.

“Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi”. Queste le parole di Matilde Brandi, visibilmente commossa, a Silvia Toffanin. “Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava….Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia”.





Matilde Brandi di nuovo felice col nuovo fidanzato

Matilde Brandi ha voltato pagina. Dopo la fine del matrimonio con Marco Costantini eccola di nuovo sorridente al fianco di un altro uomo, il suo nuovo fidanzato. La showgirl a inizio agosto aveva già mostrato il suo nuovo compagno, ma ne aveva nascosto il volto con un cuoricino rosso. Stavolta, invece, è uscita allo scoperto. Lo ha fatto in un’occasione speciale, una festa organizzata per le figlie Aurora e Sofia.

Le due gemelle avute nel 2006 da Marco Costantini andranno a studiare negli Stati Uniti. Così Matilde Brandi ha deciso di fare una festa per salutarle nel suo appartamento romano. Ad aiutarla l’amica Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele. Tra gli ospiti del party a sorpresa anche il nuovo fidanzato di Matilde Brandi.

Adesso Matilde Brandi sembra di nuovo serena. Al suo fianco c’è il nuovo compagno che a quanto pare è già in sintonia con le figlie. Per la showgirl l’ultimo periodo non è stato semplice: ” Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcun altra. Io mi vergognerei se fossi quella donna punto!”. Ora, però, Matilde ha la possibilità di mettersi tutto alle spalle e godersi appieno il suo nuovo amore.

“Non me lo ha detto in faccia”. Il dramma di Matilde Brandi, momento pessimo della sua vita