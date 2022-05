Maria De Filippi, l’appello dell’ex gieffina. Dal GF Vip ad Amici, l’ex gieffina disposta a una nuova avventura televisiva. Un grande successo quello conseguito dal talent show di Maria De Filippi. Dopo la puntata finale che ha fatto salire sul podio Luigi Strangis, per la padrona di casa arriva un appello vero e proprio. Ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi, arriva l’appello per la conduttrice di Amici: “Sono una fedelissima sin dalla prima edizione. Non mi sono mai persa una puntata”, queste la prola dell’aspirante candidata alla cattedra di Amici. Poi l’appello a Maria De Filippi si fa decisamente interessante. Stiamo parlando di Matilde Brandi.





“Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione”, prosegue Matilde Brandi reduce dall’esperienza televisiva del GF Vip. L’ex gieffina ammette inoltre di avere una prof del cuore oltre che per la conduttrice che “fa sempre scelte giuste”. (Maria De Filippi, l’annuncio a UeD).

Matilde Brandi grande fan del talent show di Amici di maria De Filippi ammette di preferire Alessandra Celentano, prof che come si sa divide sempre in due l’opinione pubblica proprio per la sua riconosciuta severità. Se Matilde Brandi dovesse davvero sedere alla cattedra di Amici la stuazione sarebbe molto interessante e la Celentano troverebbe finalmente un’alleata fidata e affezionata.

Ovviamente al di là delle parole di Matilde Brandi per Nuovo Tv, la scelta, dunque, toccherebbe alla conduttrice di Amici 22 in base al cast che le servirà da riempire. Maria De Filippi sarà una delle professionalità chiamate a capire chi potrà arricchire di competenze la prossima edizione. Che Matilde Brandi sia in prima fila e a disposizione, ormai, è abbastanza chiaro. Non resta che attendere.

“Ho detto addio”. Loredana Lecciso, decisione drastica della compagna di Al Bano: cambia vita