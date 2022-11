“Ma è Mario Draghi”. Nuova vita per l’ex premier: ecco dove lo hanno visto

Mario Draghi, nuove abitudini. Ha passato il testimone a Giorgia Meloni, l’ormai ex presidente del Consiglio. Ritmi di vita diversi, dunque, per Mario Draghi che è stato ‘beccato’ mentre stava facendo la spesa. Il gesto nella commerciante in primo piano.

Mario Draghi fa la spesa. Le foto corrono veloci sul web non appena dai paparazzi del settimanale Chi. L’ex presidente del Consiglio colto in un momento di vita quotidiana, mentre stava facendo la spesa nel mercato vicino casa, nel quartiere Parioli. I paparazzi della rivista non potevano farsi scappare l’occasione di cogliere ogni dettaglio.

Mario Draghi fa la spesa: nuove abitudini per l’ex premier

Prima il pesce, poi l’ex premier è stato immortalato in uno scatto molto tenero, quando la signora dei banchi della frutta si è avvicinata con una melagrana in mano proprio per porla in dono. Un gesto che l’ex premier ha accettato con tanto di sorriso impresso nella foto. Dopo aver passato l’incarico a Giorgia Meloni, l’ex premier sembra poter dedicare più tempo alla famiglia, ai nipotini e anche alla moglie Serenella Cappello, classe 1947, esperta di letteratura inglese sempre al fianco di Mario Draghi con cui è convolata a nozze nel lontano 1973. (Governo Meloni, l’avviso di Draghi sui dossier scottanti).

“E’ la persona più importante a cui effettivamente devo gran parte di quel che ho fatto negli ultimi 40-50 anni”, ha confidato Mario Draghi. E ancora: “Ogni tanto mi viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto se non ci fosse stata lei – ha proseguito il politico – E anche alla capacità di capire il momento psicologico, ne ho attraversati tanti nella mia vita. E poi la famiglia che si è creata, i figli, i nipoti della vostra età”.

“Quindi è tutta una storia bella che si centra su di lei, quindi un applauso per lei”. Dal loro amore, sono nati due figli, ovvero Federica, laureata in biologia e con un master sul business conseguito a New York che attualmente dirige una multinazionale di biotecnologie, e Giacomo, laureato presso la Bocconi e attualmente trader finanziario presso la Morgan Stanley.