Mario Balotelli sta provando a ricominciare lontano dall’Italia, dopo la poco fortunata esperienza in Turchia l’ex attaccante di Milan e Inter sta provando in Svizzera tra le fila del Sion. Una stagione dai tratti ancora indecifrabili, tra prestazioni mediocri e gol d’autore. Recentemente è stato al centro di una disputa con la commissione disciplinare della SFL che aveva deciso di punirlo dopo aver accusato ASF e Super League di essere “corrotta”.



Parole che a Balotelli erano costate multa di 5’000 franchi. Nessuna punizione per il presidente del club vallesano Christian Constantin, che aveva difeso il proprio giocatore e aveva espresso dubbi sull’obiettività di certe decisioni arbitrali. Per fortuna che a consolarlo c’è la vita amorosa. In una storia su Instagram pare aver annunciato il matrimonio. Nel contenuto social condiviso nelle scorse ore, il calciatore ha pubblicato un video di Francesca Monti in sella alla sua bicicletta, con in sottofondo Paradise dei Coldplay.

Mario Balotelli, matrimonio in vista con Francesca Monti

Nella didascalia, lo sportivo ha scritto un tenero messaggio: “La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre”. Frasi che sembrano lasciare davvero poco spazio all’immaginazione. Su Francesca Monti non si hanno molte informazioni trattandosi di una ragazza estranea al mondo dello spettacolo.

Mora con gli occhi castani, ha da poco compiuto 23 anni come avevano dimostrato le ultime pubblicazioni social durante la festa di compleanno e, scrive il portale di TuttoSport, lavorerebbe come cameriera al Tucanos’ Beach, sulla costa adriatica. Tra l’altro Francesca aveva già in passato sfoggiato un prezioso anello al dito, che però non si è poi mai concretizzato in una proposta vera e propria. Come si dice in questi casi: se son rose, fioriranno. Mario Balotelli è già papà di due figli avuti con donne diverse.



Il 28 settembre del 2017 aveva avuto dall’allora compagna Clelia Lion, che il calciatore non riconobbe in un primo momento. Una storia già vista, dato che anche quando Raffaella Fico partorì Pia, il famoso papà non la riconobbe. In quest’ultimo caso ci volle una polemica sui giornali, poi finita con un procedimento giudiziario a carico di Balotelli, per farlo tornare sui suoi passi.

