“Perché sono sparita”. Raffaella Fico scomparsa dal GF Vip (e dalla tv): ora spiega finalmente tutto

Di lei si è parlato molto in questi mesi, ma adesso ha finalmente rotto il silenzio dopo tanto tempo senza che ci fossero suoi cenni. Raffaella Fico, dopo essere stata eliminata dal ‘GF Vip’, è completamente scomparsa dalla circolazione e non si è vista più nemmeno nello studio. La preoccupazione c’è stata eccome da parte del pubblico, che a più riprese ha chiesto spiegazioni. Né la redazione né la showgirl avevano mai fornito dettagli, almeno fino a questo momento. E ora le cose sono più chiare.

Circa un mese fa a riferire qualche indiscrezione su Raffaella Fico era stato Gabriele Parpiglia a ‘CasaChi’: “Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto parte del Grande Fratello Vip. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello Vip. L’unica cosa che la lega ancora al reality show è la querela contro Soleil Sorge”. Dunque, sembra che non abbia alcun interesse a presenziare alle puntate del programma Mediaset. E ora è lei a dire tutto.

Oltre ad aver spiegato le ragioni della sua sparizione dalla televisione, Raffaella Fico è tornata a parlare proprio di Soleil al settimanale ‘Nuovo’: “Con il tempo le persone non limpide sono venute fuori, io sono stata delusa da Soleil e mi provocava solo per il gusto di farlo. Ho reagito con Soleil solo quando ha superato la soglia della buona educazione. Comunque lo scontro con Soleil rimane circoscritto nel contesto del reality”. In questo senso, avrebbe in un certo senso smentito l’ipotesi di portarla in tribunale.





Raffaella Fico ha comunque rispedito al mittente le ipotesi circolate sul suo conto, quindi non ci sarebbero problemi con gli autori del ‘GF Vip’, come confermato a ‘Nuovo’: “Non ho alcun astio nei confronti della produzione, ho trascorso solo più tempo insieme al mio compagno e a mia figlia. Tutto qui, a me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me, la verità è quella che vi ho detto”. Ma difficilmente la vedremo quindi nuovamente nello studio, prima della fine della trasmissione.

Dal punto di vista sentimentale Raffaella Fico è attualmente fidanzata con l’imprenditore, originario di Livorno, Piero Neri. Hanno iniziato la relazione sentimentale nell’agosto dello scorso anno. In precedenza, era stata dal 2016 al 2018 con Alessandro Moggi, oltre che con il calciatore Mario Balotelli e il figlio del cantante Umberto Tozzi, Gianluca Tozzi.