Maria De Filippi in bikini. La nota conduttrice non perde occasione per conquistare il cuore dei fan. E anche in costume il successo è assicurato. Un fisico mozzafiato e una bellezza che a 60 anni compiuti lo scorso 5 dicembre che lascia del tutto senza parole. Ecco le foto diffuse da Chi Magazine.

Maria De Filippi in bikini a Ansedonia. La conduttrice italiana sfoggia la sua bellezza in provincia di Grosseto. Baciata dal sole durante le ore di relax trascorse in barca, in compagnia di Maurizio Costanzo e del figlio Gabriele, oggi 30enne e del fratello Giuseppe.





Maria De Filippi in bikini. Un fisico mozzafiato a 60 anni

Maria De Filippi un fisico statuario a 60 anni. Il bikini risalta le forme ancora impeccabili, frutto di una vita dinamica e dei giusti accorgimenti per la cura del sè. Maria De Filippi ricarica le batterie in vista della nuova stagione televisiva che con ogni probabilità farà di lei ancora la reginetta degli ascolti.

Beate vacanze prima di riprendere i ritmi di sempre. Infatti, stando alle prime indiscrezioni, pare che Maria De Filippi sia pronta a ripartire il 18 settembre con Amici 22, e a distanza di sole 24 ore anche con Uomini e Donne. Ma come se non bastasse, la conduttrice sarà impegnata anche per Tu Si Que Vales e per La Talpa. (Maria De Filippi, la notizia più attesa: “Ora ci siamo”).

Il programma tornerà in tv nella primavera del 2023 e nelle ultime settimane tante le ipotesi e le indiscrezioni. Dopo il ‘no’ di Simona Ventura e l’impossibilità di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, si apprende su Di Più Tv che Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su Silvia Toffanin: “Mediaset rilancia il reality con le stelle più lucenti. Maria De Filippi e Silvia Toffanin, due regine insieme per La Talpa. La dirigenza punta alla collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi, una come conduttrice e l’altra come produttrice”.

