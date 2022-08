Totti-Noemi ed Emanuele. Un nuovo nome spunta nell’affaire dell’estate: il clamoroso divorzio dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi e la love story tra Totti e Noemi Bocchi. Il nome della giovane era spuntato questo inverno dopo alcune foto scattate allo stadio e voci di corridoio, ma Francesco e Ilary si erano affrettati a smentire tutto.

Instagram story insieme e le parole della conduttrice dell’Isola dei Famosi, che dall’amica Silvia Toffanin aveva parlato di figuraccia dei giornalisti. Ora, però, è evidente che quei giornalisti che avevano parlato del flirt tra il marito e la giovane romana avevano ragione. Ai primi di luglio la coppia ha annunciato il divorzio all’Ansa. Due comunicati distinti, anticipati qualche ora prima da Dagospia, che ha lanciato lo scoop sulla rottura di una delle coppie più famose e amate d’Italia. Da quel momento il gossip ha iniziato a studiare ogni movimento dei due e ora il settimanale Chi parla di un certo Emanuele, un amico – o meglio ex – di Ilary.





Totti-Noemi ed Emanuele, chi è l’ex amico che ha tradito Ilary Blasi

Ed è stato proprio lui, la scorsa primavera ad essere stato paparazzato con Noemi Bocchi e Francesco Totti a Montecarlo. “Si chiama Emanuele e lui e Ilary si conoscono da quando avevano 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano” scrive Chi Magazine. “Certo – si legge sempre sul settimanale -, stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque”.

Totti-Noemi ed Emanuele – “E Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti. – scrive ancora il giornalista Valerio Palmieri – Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico”.

Totti-Noemi ed Emanuele e le voci passate su Francesco – Chi torna indietro e analizza anche gli altri gossip sul Pupone, in primis quello che Fabrizio Corona lanciò quando Ilary era incinta del primo figlio. “Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano? E persino lo scoop bollato come falso e di cattivo gusto, quello di un flirt fra Totti e Flavia Vento mentre Ilary era incinta e stava per sposarsi, era davvero un’invenzione di Fabrizio Corona per vendere un’intervista?”.

