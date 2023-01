“Una presa per il c***”. Mara Venier è nera, fuori il video privato e scoppia la bufera

Mara Venier, la scoperta choc. La nota conduttrice italiana su Instagram ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima di fake. Ebbene si, pare che proprio su Tik Tok sia apparso un profilo a suo nome, ma non è stata lei a registrarlo. L’episodio non poteva che farla andare su tutte le furie.

Mara Venier su tutte le furie dopo la scoperta choc. “Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato…”, con queste parole la conduttrice prova a denunciare pubblicamente quanto accaduto non senza nascondere rabbia e dispiacere. Una serie di stories sono apparse su Instagram proprio per sottolineare che il profilo Tik Tok non fosse stato registrato da lei.

Mara Venier su tutte le furie dopo la scoperta choc

“Quelle sono iniziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente”, aggiunge Mara Venier in un’altra storia per poi sottolineare: “Comunque grazie perché i commenti son pure carini, però insomma. È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**lo per voi che credete che sia io. Ciao”, chiosa nel duro sfogo dopo la scoperta. (“Non mi sono lavata per 11 anni”. La splendida attrice italiana racconta il suo momento peggiore).

Fortunatamente però la vicenda sembra essersi risolta e Mara è tornata a sorridere. Infatti nei recenti video la conduttrice è circondata dagli affetti più cari e si mostra divertita, peccato che un commento abbia poi rovinato tutto o quasi: “Come fai a tornare a Domenica In il primo gennaio se hai il Covid? Che barzellette”, la conduttrice non si è trattenuta: “Invece di sparare ca** informati. E tu che c* ne sai di come sono stata io?? Barzelletta un ca***, prendilo e poi mi dirai. Siete insopportabili!”.

E a proposito di Domenica In, epica l’ultima gaffe della conduttrice in diretta il primo dell’anno durante l’appuntamento imperdibile con l’oroscopo di Paolo Fox. Si è parlato di astri e ascendenti, come al solito, poi la zia ha deciso di iniziare a fare un po’ di gossip proprio sul famoso astrologo. A quel punto, Fox, molto imbarazzato, ha iniziato a dover rispondere a sua volta alle domande sulla sua vita privata della padrona di casa.