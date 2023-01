A Domenica In il pubblico ha potuto nuovamente rivedere in tv un volto notissimo. È stata una bellissima modella ed una grande attrice: ha recitato diretta dai registi migliori come Luciano Salce, Sergio Martino, Luigi Comencini, Steno e Dario Argento. Il regalo al pubblico per il primo dell’anno è stato quello di Mara Venier che ha avuto come ospite Dalila Di Lazzaro. “Sono contenta, dovete sapere che sono almeno tre anni che io chiedo a Dalila di venire a Roma. Lei, purtroppo, molti anni fa ha avuto un incidente molto serio. Ne ha avuti più di uno, soprattutto uno con il motorino che in qualche maniera ha condizionato il resto della sua vita”, ha detto la conduttrice.

Dalila Di Lazzaro racconta l’incidente e le sue conseguenze. Un incidente che si è verificato a Roma ed è stato causato da una buca, provocò diverse fratture all’attrice condannandola a un dolore cronico. Non solo, negli anni ha dovuto combattere anche contro chi non le credeva: L’incidente è stato 25 anni fa e io per 11 anni non mi sono alzata dal letto, neanche per lavarmi – dice Dalila Di Lazzaro a Mara Venier -. È stato un incubo perché poi i medici non mi hanno creduta, all’epoca non si parlava di dolore cronico. Sono dovuta andare in Arizona e sono rimasti stupiti che in Italia non se ne parlasse”.

La vita di Dalila Di Lazzaro è stata costellata da grandi successi e da eventi drammatici, come la morte del figlio 22enne nel 1991 a causa di un incidente stradale. Nell’intervista l’attrice ricorda anche un sinistro aereo che l’ha particolarmente segnata: “Ho avuto un incidente aereo, io non simpatizzavo per il viaggiare con gli aerei. Ero con una mia amica e con il suo compagno decisero di affittare un aereo privato per andare alle Bahamas e per andarci dovevamo passare sul Triangolo delle Bermuda”.

“Non c’era più la pressurizzazione e stavano scendendo in picchiata fino a toccare l’acqua dell’oceano e siamo rimbalzati fin tanto che non ci siamo fermati, alcuni si sono fatti male, io ero come morta, ero svenuta. Si sentiva che il mare stava risucchiando l’aereo. Mi hanno tirato fuori dall’aereo e mi hanno trascinata fuori fin sopra l’abitacolo”, ha detto Dalila Di Lazzaro.

Grande commozione in studio dopo le parole di Dalila Di Lazzaro, anche Mara Venier è particolarmente emozionata e non riesce a trattenere le lacrime. L’attrice ha risposto con un desiderio: “Purtroppo non è finita. Io vorrei non avere la pietà della gente, sono combattiva, forte, voglio aiutare migliaia di persone che lottano contro il dolore cronico. Con la mia forza, vorrei portare avanti questo problema”.