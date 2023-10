Mara Venier, le condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Nelle ultime ore non si fa che parlare dell’incidente capitato al marito dell’icona della televisione italiana. La conduttrice di Domenica In ha infatti reso nota un’immagine in cui mostrava il marito sulla sedia a rotelle. L’immagine è stata poi rimossa suscitando non poca curiosità tra i fan che non hanno potuto trattenere la tentazione di tempestare Zia Mara di domande per capirci qualcosa di più.

Il marito di Mara Venier sulla sedia a rotelle, cosa è successo. Allarme tra i fan affezionatissimi alla conduttrice da quando il marito Nicola è apparso seduto sulla sedia a rotelle. Tante dunque le ipotesi avanzate così come le domande a valanga: cosa è successo a Nicola Carraro? In un primo momento Mara ha preferito il silenzio, per poi decidere di sbottonarsi un po’.

Leggi anche: “Senti questa”. Fabrizio Corona choc a Domenica In, cosa ha detto all’orecchio di Mara Venier





Il marito di Mara Venier sulla sedia a rotelle, cosa è successo. Adesso è la conduttrice a rompere il silenzio sulla situazione

lo scatto di Nicola, 81 anni, ha particolarmente allarmato i fan. Come detto Maria non ha parlato apertamente. Eppure, scrive Leggo: “si potrebbe trattare di semplici controlli, ma i fan si sono preoccupati e restano in attesa di nuove informazioni da parte di Mara. Lei, subito dopo aver pubblicato la storia su Instagram, l’ha rimossa”.

E adesso finalmente i diretti interessati hanno deciso di rispondere e fornire le dovute risposte: “Tutto bene … Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… E l’amore porta bene sempre…“. Poi le parole di Nicola Carraro, che avrebbe dunque deciso di rendere note le motivazioni: “Una broncoscopia andata bene“. Si sarebbe dunque trattato di un controllo di routine.

Ovviamente la situazione non poteva che andare incontro anche all’attenzione di amici e colleghi vip quindi tra i commenti ecco comparire i nomi di Lorenzo Jovanotti che ha reagito con un cuore, e ancora Raoul Bova, Stefania Orlando, Carolyn Smith, Patty Pravo, Alberto Matano, Sandra Milo e Alba Parietti. Un amore grande quello tra Mara e Nicola che continua a emozionare tutti.