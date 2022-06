È periodo di fiori d’arancio e presto arriveranno per un’altra giovane coppia: Manuel Lazzari matrimonio. Il terzino della Lazio convolerà presto a nozze con la sua compagna e mamma di sua figlia Sofia Diletta Daolio. Il momento romantico è stato condiviso con i tanti fan di Instagram.

Tanto il calciatore quanto la sua futura moglie hanno pubblicato sui rispettivi profili social la foto dell’anello al dito. La data del matrimonio di Manuel Lazzari e Diletta Daolio non è ancora stata svelata ma è chiaro che dopo l’arrivo della loro prima figlia, Sofia, è arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore.





Manuel Lazzari matrimonio: la proposta alla compagna

Manuel Lazzari e Diletta Daolio stanno insieme da tempo. Dal 2014 per l’esattezza e dunque dopo ben otto anni di fidanzamento e una figlia insieme hanno deciso di fare il grande passo e di diventare marito e moglie. “Ho detto sì”, ha scritto lei sotto alla foto delle loro mani intrecciate con il brillante in bella vista.

La coppia, che dopo il primo incontro a Ferrara non si è più lasciata, ha sempre mostrato i momenti più belli di questa storia d’amore. Storia che è stata arricchita dalla nascita di Sofia, la loro bambina, arrivata lo scorso 28 ottobre. Anche durante la gravidanza Manuel Lazzari e Diletta Daolio hanno aggiornato sempre i loro fan.

E chissà, magari con il matrimonio in arrivo non è da escludere il progetto di allargare ancora di più la famiglia, anche se va detto che sono entrambi giovanissimi. Né il calciatore della Lazio né la sua Diletta hanno infatti ancora compiuto trent’anni. Ora non resta che aspettare aggiornamenti sul matrimonio.

Sono marito e moglie (vip)! Il matrimonio a Roma con tanti colleghi