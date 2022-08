Manuel Bortuzzo, nuova fiamma? Se lo stanno chiedendo i numerosi fan che l’atleta azzurro è riuscito a conquistarsi dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7. La sua storia d’amore, travagliata, con la ‘principessina’ Lulù Selassié ha fatto sognare ed emozionare il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini. Purtroppo, però, dopo la fine dello show i due giovani hanno deciso di interrompere la loro frequentazione.

È iniziata così un’estate decisamente per i due ex gieffini. Lulù ha fatto parlare di sé per alcuni suoi interventi social, come la diretta con gli avvocati in cui ha parlato di revenge porn o il suo primo brano musicale. Manuel, invece, ha preferito un profilo più basso, lontano dalle luci dei riflettori. Nonostante ciò sono arrivate delle segnalazioni sulla sua vita sentimentale. In un primo momento sembrava che stesse frequentando con la tiktoker Cecilia Cantarano.





Manuel Bortuzzo con una tiktoker? La verità

Un utente si è rivolto così all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ciao Deianira, volevo informarti che Manuel è stato avvistato all’outlet di Castel Romano insieme a Cecilia Cantarano. Ti allego le foto! Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono like a vicenda”. Tuttavia la stessa tiktoker ha successivamente smentito, affermando di non conoscere neppure Manuel Bortuzzo.

Nelle ultime ore, invece, un’altra segnalazione è arrivata sempre a Deianira Marzano. Sia Manuel Bortuzzo che la tiktoker Angelica Benevieri hanno pubblicato foto dall’interno di un’auto che sembra essere la stessa, ovvero quella dell’ex nuotatore. Insomma l’ipotesi è che tra i due possa esserci del tenero. Per chi non lo sapesse lei è una tiktoker da 260mila follower e oltre 8 milioni di like.

Anche in questo caso, però, la segnalazione si è rivelata priva di fondamento. Ci sono due dettagli che smontano tutto: le braccia dell’uomo che sta con Angelica non hanno tatuaggi, quindi non possono essere quelle di Manuel Bortuzzo. Inoltre anche i pantaloni sono diversi, dunque i due non stavano insieme. Non a caso la stessa Deianira Marzano ha successivamente cancellato la story, forse resasi conto dell’errore.

Manuel Bortuzzo, vacanza in due lontano da occhi indiscreti e paparazzi