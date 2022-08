“Con Lulù…”. Manuel Bortuzzo e la princess, lo scoop clamoroso (mentre lui sta insieme a un’altra)

Incredibili rivelazioni sul conto di Manuel Bortuzzo e che coinvolgono anche la sua ex fidanzata Lulù Selassié. In questi giorni tutta l’attenzione mediatica si era spostata sulla nuova partner dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti si è legato sentimentalmente alla tiktoker Angelica Benevieri. Ma fonti molto attendibili hanno tirato fuori un altro fatto insolito e che rischia di creare davvero delle ambiguità. Nessuno poteva pensare che si potesse essere di fronte ad un simile accadimento.

Manuel Bortuzzo non sta più insieme a Lulù Selassié e dunque sembra aver voltato pagina con Angelica. Ma ha anche avuto degli atteggiamenti inusuali recentemente, almeno stando a quanto scritto dall’influencer Deianira Marzano. Intanto, papà Franco Bortuzzo ha svelato a Novella 2000: “Manuel ora è felice e a me basta questo…Non è assolutamente vero, Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me, ha la testa sulle spalle. Mio figlio ha fatto tutto da solo”, a proposito di Angelica.





Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la voce: “Si sentivano fino a poco tempo fa”

Deianira non è convinta al 100% di questo amore infinito di Manuel Bortuzzo nei confronti di Angelica Benevieri, visto che l’ex nuotatore avrebbe avuto un comportamento molto particolare con Lulù Selassié. In tanti pensavano che i rapporti tra i due si fossero troncati definitivamente e che dunque non avessero avuto più modo di scambiarsi due parole. Ma pare che non sia andata proprio così, infatti l’influencer è riuscita a scoprire qualcosa che potrebbe modificare di molto la versione dei fatti.

Questo quanto rivelato su Manuel e Lulù: “Non lo considero assolutamente un amore vero quello tra Manuel e Angelica, visto che fino a poco tempo prima si sentiva ancora con Lulù. Che dire, forse alla nuova fidanzata andava bene…”. Bortuzzo e la principessa etiope non hanno ancora commentato questa indiscrezione, quindi non c’è la certezza ufficiale di questo loro modus operandi dell’ultimo periodo. Ma Deianira Marzano ha sempre dimostrato coi fatti che difficilmente si sbaglia, quando scrive qualcosa.

Parlando di Angelica Benevieri, ha 20 anni e vive a Roma dove lavora come influencer. Oltre al grande seguito su TikTok anche su Instagram ha quasi 40mila follower. Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sono usciti allo scoperto pubblicando una fotografia mentre si baciano e tengono la mano. La curiosità è che per sottofondo del romantico scatto abbiano scelto una canzone di Ultimo.

Angelica Benevieri, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: dove l’abbiamo già vista