Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata Federica Pizzi non si nascondono più. Dopo l’addio del nuotatore alla fidanzata Lulù Selassié, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, l’attenzione del gossip si è concentrato sulla vita privata dell’ex vippone. Dopo aver trascorso un weekend insieme a Lulù, Manuel Bortuzzo ha annunciato la rottura all’Ansa lasciando tutti i loro fan (e la stessa principessa) senza parole.

“L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo – e non dovevano perché siamo due ragazzi di vent’anni – noi ci siamo allontanati e ci siamo lasciati”, aveva commentato Lulù Selassié, spiegando poi di essere stata bloccata su Whatsapp da Manuel Bortuzzo, che gli avrebbe negato un incontro chiarificatore a quattro occhi.





Manuel Bortuzzo al concerto di Rkomi con l’ex fidanzata Federica

Dopo l’addio a Lulù, Manuel Bortuzzo ha trascorso il 25 aprile e il 1 maggio in compagnia dell’ex fidanzata Federica Pizzi e la tempistica – visto che la rottura dalla Selassié era freschissima – ha scatenato una marea di critiche nei suoi confronti. Manuel Bortuzzo è apparso in compagnia della sua ex, Federica Pizzi, e di altri ragazzi, e molti hanno visto in questa foto un po’ di malizia.

Nei giorni scorsi un’altra segnalazione. Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi hanno assistito alla prima di “Rinascere”, il film andato in onda Domenica 8 maggio su Rai1 ispirato alla sua storia. Tra parenti e amici in tanti hanno notato la presenza di Federica accanto al nuotatore.

Ora, tra le pagine di Chi Magazine, il settimanale diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, emergono nuovi dettagli e retroscena sui sue ex fidanzati, che ormai non si nascondono più e si mostrano sempre insieme alla luce del sole. Pare infatti che Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi (tutto sull’ex fidanzata di Manuel) siano stati beccati insieme al concerto di Rkomi e, cosa non da poco, abbiano trascorso il weekend insieme.

“Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata”. Dopo la rottura con Lulù spunta una nuova foto