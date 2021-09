Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo nella casa più spiata d’Italia. Uno dei concorrenti più seguiti della sesta edizione Vip del reality show di Alfonso Signorini. Una storia di sacrifici, di sofferenza ma anche di grande coraggio, quella del nuotatore italiano. Per la prima volta distante dal padre, Manuel Bortuzzo sembra avere anche il cuore libero.

Ebbene si, al momento il concorrente del GF Vip 6 è single, ed è anche per questo motivo che il rapporto d’amicizia con Lulù sta attirando le dovute attenzioni del pubblico. Nel passato del nuotatore, due grandi amori e alla luce della nuova esperienza intrapresa tra le pareti della casa del GF, i riflettori non possono che accendersi anche sulla vita privata del gieffino.

Quando c’è di mezzo un Vip, è difficile saziare la curiosità di molti. E infatti il pubblico freme dalla voglia di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale di Manuel. Nella sua vita due grandi amori, quello per Martina Rossi e per Federica Rizzi.





Il nome di Martina si lega indissolubilmente alla tragica vicenda che ha costretto il nuotatore alla sedia a rotelle. Infatti Martina si trovava con Manuel nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 quando ferito da un colpo di pistola durante un agguato, il nuotatore ha riportato la lesione al midollo. A legarli l’amore ma anche il nuoto, la loro storia ha raggiunto il capolinea alla fine del 2020.

Federica e Manuel, invece, si conoscono forse attraverso la compagna del suo dentista. Lo avrebbe rivelato il gieffino durante un’intervista rilasciata per Il Gazzettino quando ha ammesso di aver iniziato la frequentazione con Federica, figlia della donna. Ma tra di loro la storia sembra essere finita poco prima dell’ingresso in casa.