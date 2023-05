Manila Nazzaro non è ancora uscita allo scoperto con il presunto nuovo compagno. Presunto perché, uscito il gossip, la ex Miss Italia non è ancora intervenuta in merito. Non ha confermato né smentito la relazione che l’ex, Lorenzo Amoruso, aveva anticipato seppur senza fare nomi. Poco dopo, però, il nome è uscito eccome. È stato il sito Today a indicare l’identità del misterioso uomo che ora le sarebbe accanto: si tratta di Stefano Oradei, l’ex ballerino di Ballando con le stelle.

I due sono stati beccati insieme prima al compleanno di Valeria Marini e, qualche giorno dopo, all’inaugurazione di un locale. Non solo, fonti anonime hanno spifferato sempre a Today che i due sembrerebbero essere molto complici e farebbero fatica a frenare la loro passione in pubblico. Ma allo stesso tempo starebbero attenti a non farsi beccare. E infatti ancora non è successo anche se dalle ultime sembra proprio che i due inizierebbero a non nascondersi più.

Leggi anche: “Mi ha lasciato per lui”. Lorenzo Amoruso, verità choc dietro l’addio con Manila Nazzaro





Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sono “ufficialmente una coppia”

Siamo sempre nella sfera degli indizi social. L’esperto di gossip Amedeo Venza, per esempio, ha segnalato alcune Storie “sospette” che andrebbero a confermare la presenza di Manila Nazzaro e Stefano Oradei nello stesso posto. E infatti scrive: “Manila e Stefano sono ufficialmente una coppia! Ieri erano nello stesso posto”.

Anche l’account social di The Pipol Gossip ha raccolto informazioni: “La showgirl, da tempo ormai separata dal suo ex compagno, pare sia innamorata del ballerino professionista, volto storico di Ballando Con Le Stelle, Stefano Oradei. I due, in queste ore, sono ‘bersagliati’ dagli occhi attentissimi dei paparazzi”, si legge.

E ancora, prima di riportare una spifferata su questa nuova coppia:“Sembrerebbe che i giornali di cronaca rosa stiano aspettando una foto insieme, mano nella mano, o ancor meglio mentre si scambiano un bacio sulle labbra. Intanto su Instagram spunta la segnalazione di un utente che racconta di averli visti in un noto ristorante di Roma: ‘Sono bellissimi. Molto affiatati e vicini. Lei è rinata…’”.