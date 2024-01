Maneskin, la notizia fa il giro del web alla velocità della luce. Una band rock che dal palcoscenico di X Factor è volata dritta su quello del Teatro Ariston di Sanremo, conquistando il titolo di vincitori indiscussi: 4 componenti giovanissimi e una carriera musicale che ha saputo toccare picchi di successo mai raggiunti fino ad ora. Eppure, la notizia delle ultime ore non ha fatto che scuotere gli animi dei numerosissimi fan.

I Maneskin destinati a sciogliersi? La notizia non è ancora andata incontro a un’effettiva conferma, eppure è già sulla bocca di tutti. L’indiscrezione sulla nota band italiana conosciuta ormai in tutto il mondo piomba sulla testa dei fan come una doccia fredda: davvero i 4 prenderanno strade diverse?

I Maneskin destinati a sciogliersi? Dopo le numerose voci, arriva la conferma. Cosa sta succedendo realmente

L’Eurovision Song Contest del 2021: anche su quel palcoscenico i Maneskin si sono aggiudicati la coppia dei campioni in mondovisione. E da quel momento in poi, la band composta dai 4 giovanissimi musicisti ha sfidato ogni record. Il gruppo italiano dalle melodie rock ha cavalcato la cresta dell’onda del successo fino ad oggi.

Eppure, nonostante la grande amicizia che li lega da anni e la passione per la musica più che ripagata, i quattro musicisti potrebbero andare incontro a una decisione, quella di dividere le loro strade. Dopo i numerosi impegni del tour mondiale, i Maneskin hanno deciso di mettere gli strumenti musicali e la voce a riposo, generando non poca confusione.

Questa l’origine delle voci che li vedrebbero ad oggi sul punto di ‘mollare’: ma sarà vero? Unitamente al momento di riposo, a gettare un velo di mistero sulla questione anche le parole del frontman che sembra aver dichiarato di non escludere del tutto la possibilità di intraprendere un progetto solista. Fortuntamente, al di là delle indiscrezioni sulla separazione, ci hanno pensato le pagine di Chi a mettere chiarezza. Stando a quanto riportato sulla testata giornalistica, il gruppo musicale non avrebbe alcuna intenzione a sciogliersi. Questo in ogni caso non esclude la possibilità per Damiano e per Victoria di esplorare anche altre strade, senza per questo dire addio ai tanto amati Maneskin.