Come sta Madonna? Lo scorso 24 giugno la popstar è stata ricoverata in terapia intensiva per via di un’infezione batterica. Infezione scoppiata in un periodo particolarmente stressante per lei, impegnata nelle estenuanti prove del tour, il “Celebration Tour” che la vedrà esibirsi in 43 spettacoli in giro per il mondo, di cui 13 in Europa. Dopo essere stata trovata priva di sensi da un suo assistente, è stata immediatamente ricoverata. Ha trascorso una notte in terapia intensiva, dove è stata anche intubata, e rianimata con una iniezione di naloxone, un farmaco che viene utilizzato anche in casi di overdose.

Per questo motivo sono poi nati alcuni dubbi in merito alla natura del malore accusato dalla cantante, 65 anni il prossimo 16 agosto. Ma a quanto pare, invece, Madonna sarebbe stata vittima di una forte infezione batterica. Ed è bastato qualche giorno di degenza per farla riprendere ma, stando ad alcune indiscrezioni della stampa statunitense, sembra che la popstar, spaventata da quanto le è accaduto, abbia anche già fatto testamento.

Madonna, le prime foto dopo il ricovero

La notizia del ricovero di Madonna ha ovviamente messo in allarme tutto il mondo, ma ora sarebbe in ripresa. La cantante è stata infatti vista passeggiare per le strade di New York con un’amica, come riporta il magazine americano OK! e mostrano le immagini pubblicate da una podcaster.

Lauren Conlin, questo il suo nome, ha condiviso sul suo profilo TikTok un breve video in cui si vede la popstar aggirarsi tra le strade di Manatthan con un look decisamente casual. Sembra stare bene, dunque tutti i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo. E partecipare al suo ‘Celebration Tour’ che partirà non appena si sarà ripresa del tutto.

Video from Lauren Conlin in New York.#Madonna out & about. pic.twitter.com/e5Jg4Y0Rt0 — Madonna Paradise (@MadonnaParadise) July 9, 2023

Insomma, dopo che erano uscite notizie sulle sue condizioni ancora molto deboli, ora Madonna sembra stare molto meglio. “Aveva un ottimo aspetto e sembrava essere di buon umore”, ha raccontato un testimone al magazine americano OK!. E le immagini di Lauren Conlin lo confermerebbero.