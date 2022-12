Qualche settimana fa Ilary Blasi è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Francesco Totti è un capitolo chiuso in modo definitivo e la conduttrice dell’Isola dei famosi vuole voltare pagina. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha anche pubblicato due immagini della coppia. Si è anche saputo il nome dell’uomo che ha rubato il cuore alla conduttrice televisiva, che si è quindi messa definitivamente alle spalle la separazione dall’ex calciatore Francesco Totti.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini scrive: “Le immagini sono inequivocabili e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche la Blasi ha ritrovato sorriso e passione. Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente”.

Leggi anche: “Ma sapete che lui…”. Ilary Blasi, le amiche vuotano il sacco sul nuovo fidanzato Bastian





Ilary Blasi attaccata sui social per la foto col chirurgo plastico

Da quando Ilary Blasi si è separata ha spesso condiviso sui social tanti momenti della sua vita privata. Nelle ultime pre è stata attaccata dopo una foto insieme ad un chirurgo plastico ed è scoppiata una bufera sui social. La conduttrice è comparsa su Instagram insieme alla dottoressa Giulia Cervelli, che è medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Estetica, ma sul web si è scatenata una vera e propria bufera.

Tantissimi haters hanno attaccato la conduttrice sul profilo della dottoressa che ha ricondiviso le immagini commentando “la più bella”. Insomma, il classico body shaming si è scatenato contro Ilary Blasi principalmente dalle donne che numerose hanno commentato: “si è rovinata”, hanno scritto, ma ancore: “è irriconoscibile”, “dovrebbe cambiare chirurgo”. C’è addirittura chi dice che dovrebbe farsi “aggiustare le mascelle”.

Va detto per completezza d’informazione che Ilary Blasi non si è sottoposta a un ritocchino, ma ha fatto ricorso al counturing, una tecnica di make-up che è stata applicata in queste foto e che in realtà si sposa bene con l’acconciatura della conduttrice (la coda alta). Va tenuto anche in considerazione che c’è anche un certo grado di “deformazione” dovuta alla camera dello smartphone che, come può capitare nei selfie ravvicinati, deforma i volti e gli oggetti. Ilary Blasi deve essersi abituati ai commenti cattivi e come capitato in altre occasioni ha deciso di non replicare.