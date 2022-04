Lulù Selassié, lo schiaffo del fratello di Manuel Bortuzzo: cosa è saltato fuori

La relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo va a gonfie vele. Le voci di crisi sono state spazzate via dai diretti interessati, quando per Pasqua la coppia è partita per Napoli, città amatissima dalla princess, per trascorrere un finesettimana di relax e amore.

“Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il ca… Io mi tolgo da Twitter… ciao!”, ha detto Manuel Bortuzzo. E Lulù Selassié ha continuato: “In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco, vero amore?”.





Lulù Selassié, il fratello di Manuel Bortuzzo toglie il follow

Nei giorni scorsi molti utenti social avevano notato una certa distanza tra la famiglia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, in particolare il padre dell’ex gieffino vip aveva tolto il segui alla principessa scatenando un vero putiferio social. Ci aveva pensato Lulù Selassié a raccontare il suo rapporto con Franco Bortuzzo, che già durante il Grande Fratello Vip non aveva visto di buon occhio la storia tra il figlio e la principessa etiope.

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social – aveva detto Lulù Selassié al magazine – Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di esse- re amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Ho appena visto la storia di kevin… sono senza parole…schifo allo stato puro. Per fortuna,non seguo nessuno se non Manuel Lulù e Davide Ismaele.#beliebersspacehttps://t.co/FbE7zPBcJY — Fairy💜💜💜babycat (Sara ’84) (@CatsLov37517749) April 19, 2022

Ora, come riporta il sito Blogtivvù, sembra che anche il fratello di Manuel Bortuzzo abbia tolto il segui a Lulù Selassiè. Un gesto balzato agli occhi degli attenti utenti di Twitter, dove si leggono diverse critiche a Kevin Bortuzzo, fratello minore di Manuel Bortuzzo: “Anche Kevin non segue più Lulu…ma che schifo stanno facendo?boh non capisco ma cosa vogliono da questa ragazza”, “Ho appena visto la storia di Kevin… sono senza parole…schifo allo stato puro. Per fortuna non seguo nessuno se non Manuel Lulù e Davide Ismaele”.

“Non mi accetta”. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: cose brutte, che lei conferma. “Mi dispiace tanto”