Brutta notizia su Luigi Di Maio e la sua compagna Virginia Saba. Un’indiscrezione è stata rilanciata in queste ore a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre. Stavolta però la politica non ha niente a che fare con questi rumor sull’ormai ex ministro degli Esteri, che al momento non ha voluto rilasciare interviste o emettere comunicati. Quindi, siamo ancora nel campo delle ipotesi, anche se la fonte di questo annuncio è decisamente attendibile e potrebbe davvero rappresentare una svolta nella sua vita personale.

A parlare di Luigi Di Maio e della compagna Virginia Saba è stato The Pipol Gossip sulla sua pagina Instagram. Che si è anche soffermato su un altro leader politico, Matteo Salvini: “Salvini è inseparabile con la sua Francesca Verdini, presente in ogni scelta del ‘capitano’ durante questa campagna elettorale o anche semplicemente nelle dirette notturne social. Assente e ormai fuori gioco l’ex ‘bestia’ di Salvini, ovvero Luca Morisi, ex social media manager di Matteo. Scomparso dai giochi dopo lo scandalo dei festini hard”.

Leggi anche: “Fa paura”. Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni, l’attacco: “Da donna non lo accetto”





Luigi Di Maio e la compagna Virginia Saba: aria di crisi

L’ultimo aggiornamento sulla vita sentimentale di Luigi Di Maio e della sua compagna Virginia Saba non è dei migliori. Infatti, The Pipol Gossip ha appreso qualcosa di poco piacevole e da parte dell’ex esponente del Movimento Cinque Stelle dovrà esserci ugualmente la massima concentrazione, per evitare che questa brutta notizia possa ripercuotersi negativamente anche sul suo lavoro. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe successo nella coppia nell’ultimo periodo e quale sia la situazione attuale.

Ecco quanto scritto sulla coppia: “Luigi Di Maio è sempre più lontano dalla sua compagna o forse ex Virginia Saba. I due da maggio non appaiono insieme in pubblico. Lei è tornata a vivere in Sardegna e lui ha scelto di proseguire la campagna elettorale da solo. Tra i due si vocifera storia al capolinea…”. Quindi, la love story sarebbe giunta alla fine dopo una relazione durata tre anni e mezzo. Una brutta botta in vista delle elezioni, visto che Di Maio non potrà contare sul suo prezioso supporto, se queste voci troveranno conferme.

Virginia Saba, classe 1982, è originaria della Sardegna e lavora come giornalista. Inoltre, studia teologia e ha pubblicato anche un libro, che si chiama Il suono della bellezza – Note di vita e di filosofia. Lei e Luigi Di Maio si sono incontrati nel 2019, durante un lavoro, e da lì in poi non si sono mai più lasciati. Almeno fino a questo momento, visto che la rottura sembrerebbe essere cosa fatta.