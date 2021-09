“40 giorni al termine”. E si vede dal pancione, bellissimo, circondato dalle mani amorevoli del marito. Manca poco e il volto della tv e di Amici diventerà mamma per la prima volta. Questo nuovo post, in realtà, dà anche informazioni sulla presunta data del parto che, da un breve calcolo, dovrebbe avvenire a metà ottobre. Sotto alla foto, nemmeno a dirlo, una marea di like e di commenti per la futura mamma.

Che aspetta una bambina, come rivelato tempo fa durante un’ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin. L’annuncio della gravidanza, invece, era arrivato via social. Nel salotto televisivo del sabato pomeriggio, inoltre, aveva confidato alla conduttrice e al pubblico di Canale 5 di aver detto al marito Niccolò Presta di essere incinta nello stesso modo in cui la suocera che lei non ha mai conosciuto l’ha detto anni prima al marito Lucio.

Lorella Boccia incinta, “40 giorni al termine”

Un aneddoto che Lucio Presta aveva raccontato a Lorella Boccia durante una vacanza e in questo modo la ballerina e conduttrice trentenne ha voluto omaggiare la madre del marito che non ha mai conosciuto. E proprio Verissimo è stato mostrato il modo in cui Lorella Boccia ha informato il marito della sua gravidanza.





La coppia in cucina con Lorella Boccia che inizia a dire che “bisogna lavorare di più” mandando così in confusione il marito fino a quando non gli dice che bisogna darsi da fare perché ora diventeranno tre. Un annuncio che ha letteralmente spiazzato Niccolò Presta che prima è scoppiato a piangere e poi baciato teneramente la pancia della moglie.

Pancia che in questi mesi la bellissima Lorella Boccia ha mostrato spesso ai suoi tanti fan. “+28 e sto!”, aveva scritto pubblicando una foto al settimo mese di gravidanza sempre per documentare la crescita della piccolina. Il nome scelto per la prima erede di casa Presta-Boccia? Non è dato ancora da sapere. Sempre a Verissimo lei aveva spiegato che ancora non lo avevano scelto.