Il periodo di crisi tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso sembra proprio essere alle spalle. I due stanno insieme ormai da 22 anni e hanno due figli: Jasmine, classe 2001, e Bido, nato l’anno successivo. In più di qualche occasione si era parlato di matrimonio per la coppia, ma non ci sono mai stati i fiori d’arancio a suggellare questa unione. In una recente intervista al settimanale Nuovo, la 49enne leccese ha ufficializzato la scelta di non sposarsi.

“Qualche anno fa mi mancava il matrimonio, ora scegliamo invece di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga. Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre, mentre quelli come noi sanno resistere”. I fiori d’arancio sono stati ormai accantonati e non vedremo probabilmente mai più Al Bano e Loredana convolare a nozze.





Loredana Lecciso crisi con Al Bano superata: “Ora regna armonia”

Loredana Lecciso torna a parlare del modo in cui è riuscita a salvare la sua relazione con Albano Carrisi. Tra i due è definitivamente tornato il sereno dopo una crisi che ha rischiato di mettere in discussione tutto e ha portato la coppia vicinissimo all’addio definitivo. Loredana e Al Bano sono stati vittime della sovraesposizione mediatica, che sin da subito ha accompagnato loro in tutte le questioni private della vita. La showgirl ha raccontato a Grand Hotel di aver superato la crisi con il cantante e di essere tornata a vivere una vita serena, ma non senza lottare duramente per ottenere questo successo.

“Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata… Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”, ha spiegato Loredana Lecciso. La showgirl ha imparato a lasciare fuori i pettegolezzi e i gossip, che spesso ancora l’associano a Romina Power. Un atto che non è stato facile da compiere dopo tante ferite.

“Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile. Quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra. Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Al Bano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate”, ha concluso Loredana Lecciso.

