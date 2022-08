Albano Carrisi e Loredana Lecciso ormai sembra che abbiano trovato la loro dimensione sentimentale, dopo un periodo contraddistinto da problematiche che sarebbero state provocate anche dalla presenza ingombrante di Romina Power. Ma ora è uscita fuori una notizia inaspettata sull’ipotesi matrimonio ed è stata la showgirl a svelare proprio tutto e a spiegare nei dettagli cosa potrebbe succedere da qui in avanti nel rapporto. Una decisione che hanno assunto ormai di comune accordo.

Si è vociferato tanto in passato di Albano Carrisi e di Loredana Lecciso in procinto di unirsi in matrimonio, ma poi l’evento non è mai stato organizzato e quindi celebrato. Adesso la donna non ha voluto più lasciare incertezze e ha ufficializzato la scelta. Lei pochi mesi fa ha anche aggiunto parlando della sua vita: “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista”.





Albano Carrisi e Loredana Lecciso, niente matrimonio

In tanti stavano aspettando dettagli sul futuro della coppia, ma ora è arrivata la ‘sentenza’ della donna. Albano Carrisi e Loredana Lecciso si amano da ormai tanti anni e quindi per molti fan è stato naturale parlare di matrimonio. Ma la 49enne originaria di Lecce ha rivelato una volta per tutte, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, quali siano le reali intenzioni e quindi i reali obiettivi che i due si sono prefissati di raggiungere nel presente ma anche nel prossimo futuro.

Nella conversazione con il giornalista di Nuovo, Loredana Lecciso ha esclamato: “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio, ora scegliamo invece di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga. Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre, mentre quelli come noi sanno resistere”. I fiori d’arancio sono stati ormai accantonati e non vedremo probabilmente mai più Al Bano e Loredana convolare a nozze.

Loredana Lecciso ha avuto un precedente matrimonio con Fabio Cazzato. Dall’unione con lui è nata la figlia Brigitta. Con Al Bano invece è legata sentimentalmente da 22 anni e con il cantante di Cellino San Marco ha concepito due figli: Jasmine, classe 2001, e Bido, nato l’anno successivo. Lei e l’artista pugliese sono molto felici adesso, ma non hanno più voglia di sentir parlare di nozze.

