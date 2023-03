Fiori d’arancio per la cantante italiana. Un momento tanto atteso che finalmente è arrivato per la gioia di tutti. La coppia ha proferito il fatidico ‘si’ dopo ben 18 lunghi anni di amore e una splendida bimba di nome Paola, nata 10 anni fa.

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati. Fino a qualche giorno fa tutto sembrava tacere a riguardo, ma qualche indizio lasciava già sognare a occhi aperti. Poi finalmente sui social è arrivato il post ufficiale che andrebbe a confermare l’avvenuta promessa d’amore: “Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi“, con tanto di data quella del “22.3.2023”. Ma non solo perchè poco dopo è arrivata anche la foto degli sposini sorridenti.

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati: “Abbiamo detto si”

“Abbiamo detto sì“, recita la didascalia a corredo dello scatto tradotta in ben 5 lingue diverse. Un annuncio gioioso sopraggiunto anche dopo le Stories di Instagram di Laura Pausini, in cui è apparsa l’immagine di un cartellino attaccato alla maniglia della porta con la scritta “non disturbare”, che lasciava dunque supporre che i preparativi della sposa fossero ampiamente in corso.

Una lunga storia d’amore tra la cantante e il chitarrista che nonostante le difficoltà inevitabili ha sempre saputo guardare dritta al futuro. “È anche grazie a te se sono una donna felice, realizzata e indipendente. Ogni giorno mentre costruiamo e cresciamo insieme, imparo qualcosa di nuovo e qualcosa che aggiungo alla lunga lista di cose che amo di te”, sono state le parole di Laura Pausini scritte lo scorso aprile, in occasione del compleanno di Paolo.

E ancora: “Siamo innamorati come il primo giorno. Ti Amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai“. Una dedica d’amore che ha fatto sognare i fan che oggi si ritrovano a inondare di auguri e cuori la coppia dei neo-sposini nel loro giorno più importante. La cerimonia è stata celebrata tra pochi intimi ma una volta diffusa sui social è diventata una grande festa per tutti.