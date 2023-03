La notizia su Laura Pausini e Paolo Carta è stata confermata dal settimanale DiPiù. Due anni fa la coppia aveva annunciato il matrimonio, ma con il Covid le nozze erano state posticipate: “Sì, mi sposo. Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid abbiamo aspettato. Dobbiamo trovare una nuova data”, aveva annunciato a Vanity Fair, dove la cantante aveva parlato anche del suo film.

‘Piacere di conoscerti’, presente lo scorso anno sulla piattaforma Prime Video: “Io non sognavo di diventare famosa. Desideravo fare pianobar in quanto femmina, perché all’epoca in Romagna si esibivano solo gli uomini. E invece oggi pare che gli unici obiettivi contemplati siano soldi e fama. E’ la motivazione la chiave. Io ero motivata a cantare Destinazione paradiso a San Siro come nei locali a Faenza”.

Laura Pausini e Paolo Carta si sposano

Dopo 18 anni di relazione Laura Pausini e Paolo Carta convoleranno a nozze. Finalmente la coppia si sposerà e la notizia è certa grazie alle pubblicazioni di nozze, che sono state pubblicate dal settimanale DiPiù nelle scorse ore. “Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due”, aveva detto Laura Pausini.

Prima di incontrare Laura Pausini, Paolo Carta è stato sposato con Rebecca Galli, dalla quale ha avuto tre figli: Jader, Jacopo, Joseph. Dalla relazione con la cantante, invece, è nata Paola. Al momento non si conoscono né la data né il luogo dove si svolgeranno le nozze, ma con tutta probabilità il luogo scelto dalla coppia è Solarolo.

Solarolo è infatti la cittadina romagnola dov’è nata e cresciuta Laura Pausini. Le nozze potrebbero svolgersi a giugno. Paolo Carta e l’ex moglie hanno divorziato nel 2012, ma la storia con Laura Pausini è iniziata nel 2005, quando i due erano già separati. Prima di Paolo Carta, invece, la cantante aveva avuto relazioni con gli agenti Alfredo Cerruti jr. e con Gabriele Parisi.