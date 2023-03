Come ben sappiamo Laura Pausini è la cantante italiana più famosa all’estero ed è proprio in un programma tv spagnolo, El Horminguero, che si è lasciata andare a confessioni anche molto intime. La cantante è stata invitata nella trasmissione dal conduttore Pablo Matos per presentare il suo ultimo progetto discografico, ma le sono state poste anche delle domande molto scomode, tra cui con quanti uomini avesse mai fatto l’amore.

Dalla vita privata della grande cantante emerge che lei abbia avuto soltanto tre storie importanti con uomini abbastanza noti. Sicuramente la grande svolta amorosa per Laura Pausini c’è stata nel 2005, quando ha conosciuto il suo ancora attuale compagno Paolo Carta. I due sono uniti da quasi 20 anni e nel 2013 è nata la loro unica figlia di nome Paola. Nonostante i due non siano ancora sposati, pare che il matrimonio rientri nei loro prossimi progetti da realizzare.

Laura Pausini svela con quanti uomini ha fatto l’amore

L’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta sarebbe nato durante un concerto a Parigi, in quanto Paolo è proprio il chitarrista della cantante. Per questo motivo i due hanno cercato di mantenere per molto tempo un rapporto strettamente lavorativo e professionale, venuto meno a causa della scintilla scattata in entrambi. In una non recente intervista Laura affermò che a differenza degli altri uomini avuti, proprio con Paolo si è finalmente sentita donna e sensuale.

Ma tornando alla domanda scomoda posta dal conduttore di El Horminguero, possiamo dire che Laura Pausini non ha avuto problemi nel rispondervi. Senza dubbi la cantante ha affermato di non essere mai stata una donna da avventure di una sola notte con gli uomini e di aver sempre avuto nella sua mente l’idea di costruire una famiglia. Dopodiché Pablo ha chiesto alla cantautrice se avesse mai utilizzato dei preservativi rimasti in borsa dopo aver chiuso una precedente relazione. E a tal proposito Laura ha dichiarato: “Non lo so, nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno.”

Laura Pausini dedicò al suo amato compagno Paolo Carta la canzone Casomai, diventata simbolo della loro grande love story. Inoltre la cantante ha sempre dichiarato di avere con lui un bellissimo rapporto, infatti non ci sono mai stati alti e bassi tra di loro, ma al contrario è sempre filato tutto liscio.