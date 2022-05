Laura Pausini non ha vissuto un periodo facile, a causa del Covid che l’ha colpita più di 10 giorni fa. Dopo essere stata grande protagonista in veste di conduttrice, insieme ad Alessandro Cattelan e a Mika, dell’Eurovision Song Contest vinto dall’Ucraina, si era sottoposta ad un test che aveva riscontrato il coronavirus. Già nella finale della kermesse musicale aveva avuto un mancamento, che l’aveva fatta preoccupare. E poi era arrivato l’esito positivo dal tampone effettuato.

Nell’annunciare il Covid, Laura Pausini aveva scritto sui social: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava…Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare. Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Mùsica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida”.





Laura Pausini è negativa al Covid

E ora sempre attraverso i social Laura Pausini ha fatto un aggiornamento sul Covid e sul suo stato di salute. Ha pubblicato anche una foto eloquente, con una scritta altrettanto inequivocabile, che ha confermato il suo entusiasmo per la notizia appresa nelle scorse ore. Nemmeno a dirlo, subito dopo il suo annuncio ufficiale, il profilo della cantante è stato inondato da manifestazioni di affetto. Andiamo a scoprire insieme cosa l’artista ha rivelato e cosa hanno postato i suoi numerosi ammiratori.

Dunque, Laura Pausini ha annunciato la sua negatività al Covid: “Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E finalmente si riparte! Ci vediamo l’8 giugno al BeMe, la festa del mio fanclub, e l’11 giugno per UNC entrambi a Reggio Emilia all’Rcf Arena. Come svelato da Tgcom 24, il primo evento si terrà a Campovolo ed è riservato proprio ai suoi fan più accaniti, mentre quello dell’11 giugno sarà Una, nessuna, centomila dedicata alla violenza di genere. Si tratterà comunque di un concerto in favore delle donne vittime di violenza.

E i fan di Laura Pausini hanno scritto: “Evvai”, “Sììì, finalmente troppo felice tesoro”, “Grande, sono contentissima per te, ci vediamo tra 12 giorni e non vedo l’ora”, “Finalmente, ci vediamo presto cuore”. E ancora: “Più carica che mai, sei magnifica”, “Grande Laura, abbiamo adesso un solo obiettivo: arrivare all’8 giugno prima di subito”, “Sono veramente felicissimo per te”.

“Non sto bene”. Problemi di salute per Laura Pausini, l’annuncio sui social: “Qualcosa non andava”