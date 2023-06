Erano appena tornati insieme sei settimane fa, ma si sono lasciati di nuovo. “L’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai”, aveva annunciato lei nel 2022, quando avevano deciso di porre fine alla loro storia d’amore lasciando i loro fan nello sgomento più totale. I due, cantanti e colleghi, si erano innamorati proprio grazie a una collaborazione per il brano “Senorita”.

La notizia del primo addio aveva sconvolto i fan e per mesi in tanti hanno sperato in un nuovo ritorno di fiamma, cosa avvenuta solo qualche mese fa. Camila Cabello e Shawn Mendes avevano deciso di interrompere la relazione conservando però un rapporto di amicizia e durante il Coachella 2023 si erano scambiati baci e tenerezze davanti a tutti.

Leggi anche: “Sono solo, è dura”. Il vip distrutto per la rottura con la fidanzata famosa. Parla a 4 mesi dall’addio





Camila Cabello e Shawn Mendes si sono lasciati per la seconda volta

Ora però la notizia del secondo addio. Camila Cabello e Shawn Mendes si sono detti addio dopo pochi mesi di frequentazione, la seconda dopo la storia d’amore conclusa nel 2022. Lui, nato a Toronto (Canada), ha iniziato ad avere successo nel 2013 e nel 2017 è diventato il primo artista a raggiungere l’obiettivo di tre singoli numero uno nella classifica ‘Billboard Adult Contemporary’.

Camila Cabello è una cantautrice originaria di Cuba, ma che è stata naturalizzata americana. Nata nel 1997, è diventata celebre dopo la sua presenza a The X Factor Usa, dove arrivò in terza posizione con la sua ex band Fifth Harmony. Dopo il ritorno di fiamma i due si sono detti nuovamente addio. A dare la notizia è il The Sun che scrive: “Dalle nostre fonti affidabili abbiamo saputo che hanno rotto ancora una volta, e questa volta è per sempre. I nostri insider ci hanno rivelato: ‘Mendes e la Cabello hanno un sacco di cose che li legano e hanno cercato di riprovarci, hanno tastato il terreno e sono tornati l’uno nella vita dell’altro”.

“Era un bel tentativo, ma non è finito benissimo. – si legge ancora sul The Sun, che lancia l’indiscrezione del secondo addio di Camila Cabello e Shawn Mendes – Come mai è finita? Si sono resi conto che è stato un errore dare un’altra possibilità alla loro storia. Se la prima volta è finita c’è un motivo. Per quanto ci abbiano riprovato, vogliono cose diverse e non poteva funzionare. Si tratta anche di incompatibilità”.