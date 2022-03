La coppia vip ha lasciato tutti nello sconforto più assoluto, quando ha comunicato a tutti i fan che la loro relazione sentimentale fosse ormai finita. Ora a spiegare tutti i dettagli sulla rottura, avvenuta nel novembre 2021, è stato lui, che di professione fa il cantante. Ha deciso finalmente di rompere il silenzio e di comunicare a tutti coloro che lo seguono assiduamente i motivi che hanno portato i due a dividersi e a proseguire dunque le loro vite su strade decisamente diverse e parallele.

L’addio era stato annunciato così: “Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo”. L’ultima foto di coppia risaliva ad Halloween, con i due cantanti mascherati da “Giorno dei morti”, celebrazione messicana in ricordo dei defunti.

Ad aver parlato è stato il cantante, che si è lasciato definitivamente con la collega Camila. Lui ha quindi affermato attraverso un video, fatto circolare in rete: “Un sacco di cose che sono anche nel testo di questo pezzo e ruotano intorno alla rottura di una relazione. Quando finisce una storia all’inizio non realizzi il brutto che arriverà dopo. Ad esempio chi puoi chiamare quando hai un attacco di panico, chi chiami quando sei al limite, tutte queste cose. E poi torni alla realtà e comprendi che sei da solo”.





Ad essersi sfogato, approfittando della canzone ‘It’ll be Okay’, il cantautore Shawn Mendes, che ha detto addio nei mesi scorsi a Camila Cabello. Shawn Mendes ha poi proseguito nel filmato: “Io sono da solo ora e lo odio davvero, questa è la mia realtà”. Il giornale ‘E News’ aveva riferito sulla fine del rapporto amoroso dei due cantanti: “Una nostra fonte vicina a Camila ci ha detto che lei era sconvolta dopo le parole del fidanzato. Poi però entrambi hanno capito che era la cosa migliore e sono andati avanti”.

Shawn Mendes e Camila Cabello sono stati fidanzati per due anni e lei inizialmente pare sia rimasta scossa dalla decisione della sua ex dolce metà di mollarla. Lui, nato a Toronto (Canada), ha iniziato ad avere successo nel 2013 e nel 2017 è diventato il primo artista a raggiungere l’obiettivo di tre singoli numero uno nella classifica ‘Billboard Adult Contemporary’. Lei nel 2012 è diventata famosa grazie a ‘The X Factor Usa’.