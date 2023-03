Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta. Giovedì 30 marzo è nato Cesare,primo figlio della coppia e primo nipote di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Pochi minuti dopo la nascita, la neo nonna ha voluto dedicare un post per il suo primo nipotino, ripostando la foto pubblicata dai genitori nella quale è immortalata la manina del neonato. Una nonna bellissima per Cesare, che però potrà vantare un’altra bellezza in casa, la nonna paterna e suocera di Aurora Ramazzotti.

La suocera di Aurora Ramazzotti, mamma di Goffredo Cerza, ha ovviamente dedicato un posto al nipotino: “Non si può spiegare con le parole… Solo tanto amore. Benvenuto al mondo Cesare”. Non sono mancati gli auguri dell’altra figlia, Carolina, zia di Cesare, che ha pubblicato una foto in bianco e nero di un coniglietto peluche accompagnata dal messaggio: “Giornata speciale piena di emozioni, benvenuto littleboy”.

La suocera di Aurora Ramazzotti, chi è Francesca Romana Malato

Gioia incontenibile in casa Ramazzotti-Cerza per l’arrivo di Cesare, nato a Milano giovedì 30 marzo. La famiglia si è riunita per festeggiare il nuovo arrivato e ovviamente non poteva mancare la nonna patera, madre di Goffredo Cerza e suocera di Aurora Ramazzotti.

Francesca Romana Malato, la suocera di Aurora Ramazzotti, è una manager ed è direttrice generale nel LAB Aurelia Srl, un poliambulatorio di Roma. Suo marito Fabio Cerza invece è il direttore del reparto di Ortopedia presso il NOC, il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani. I due sono sposati da 36 anni e lo scorso anno, in occasione dei 35 anni di matrimonio, la mamma di Goffredo aveva dedicato un post al marito.

Bellissima e con un fisico a dir poco perfetto, tempo fa la suocera di Aurora Ramazzotti ha confessato di essere una fan sfegatata di Eros Ramazzotti e gli aveva dedicato un post in occasione dei suoi 59 anni: “Auguri al nonno più figo del mondo, buon compleanno a te. Ti vogliamo bene”. Oltre a Goffredo, Francesca Romana e Fabio Cerza hanno una figlia. Anche Carolina, come mamma e papà, lavora nell’ambito sanitario romano.