Da un giorno intero non si fa altro che parlare di Aurora Ramazzotti, mamma per la prima volta a 26 anni. E ora a commuovere sono le immagini del figlio Cesare in compagnia del suo compagno Goffredo Cerza. Finora non aveva ancora mostrato nulla, ma adesso sul suo profilo Instagram ha ricominciato a postare con costanza ed è stato immortalato il neo papà. Ha fatto dei gesti bellissimi nei confronti del piccolo e si è potuto notare l’amore immenso, che prova verso il neonato.

Dopo che Aurora Ramazzotti è diventata mamma, a festeggiare con lei sono stati ovviamente Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che sono finalmente nonni. Ma il figlio Cesare insieme al papà Goffredo Cerza non li avevamo ancora visti, almeno fino alla giornata di venerdì 31 marzo, quando l’influencer ha regalato ai fan momenti molto emozionanti. E ora si attendono altre sue condivisioni, che possano riprendere proprio lei in compagnia dell’adorato figlio, nato dopo una dura gravidanza.

Leggi anche: “Mio nipote…”. Aurora Ramazzotti mamma, la reazione di Eros Ramazzotti: le sue parole





Aurora Ramazzotti e le immagini del figlio Cesare con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il figlio Cesare, nato dall’unione amorosa col compagno e forse imminente marito Goffredo Cerza, in una clinica in Svizzera. Proprio qui Michelle Hunziker aveva partorito la ragazza 26 anni fa. Bellissimo il filmato postato dalla figlia di Eros in una delle sue Instagram stories. Si è potuto ammirare il piccolo all’interno di una culla di legno e aveva in testa un meraviglioso cappellino. Poi tutti si sono commossi, quando hanno visto cosa ha fatto il papà a Cesare.

Nel filmato si è visto Goffredo mentre dà dei baci molto delicati e bellissimi al figlio, dopo essersi piegato verso di lui. Cesare stava dormendo beatamente, ma ha già potuto sentire tutto l’amore dei suoi genitori. Aurora e il partner sembrano davvero aver perso già la testa per il bimbo, infatti nonostante le inevitabili difficoltà derivanti dal diventare genitori, sono estremamente felici di intraprendere questo percorso insieme. E ora resta solamente il matrimonio per suggellare i loro sentimenti.

Eros Ramazzotti ha invece espresso così la sua gioia per essere diventato nonno, a distanza di quasi 24 ore: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani“. E ha postato tre cuori, due di colore rosso e uno blu.