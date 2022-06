“Davanti a mia madre morta”. Gerry Scotti choc, gente senza vergogna: “Cosa mi hanno fatto”

La storia di Gerry Scotti in obitorio con la madre morta, è una di quelle vicende che nessuno vorrebbe mai ascoltare. Eppure è tutto vero. Il conduttore pavese lo ha raccontato al podcast Muschio Selvaggio, con Fedez e Luis Sal. Il grande presentatore Mediaset si è confidato per un’oretta, senza peli sulla lingua e con la sua classica simpatia che l’ha reso quello che è: uno dei più amati della tv. Incalzato dai due conduttori, Gerry Scotti ha raccontato A un certo punto Gerry ha affrontato il tema del rapporto con la notorietà.

Un fatto che come lui stesso ha detto riserva parecchie soddisfazioni, ma anche qualche ‘effetto collaterale’. La storia di Gerry Scotti in obitorio con la madre morta è presto svelata: “Ogni tanto possiamo permetterci di maledire” la notorietà, “per lo meno quando ti sembra che ti stiano frugando nella tua vita”, ha detto l’uomo. “Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell’obitorio da mia madre – purtroppo quando è venuta a mancare 20 anni fa e non c’erano i cellulari – una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto.

“Ho dato tanto ma…”. Gerry Scotti: età, peso, altezza, vita privata. Gli onori e le delusioni dello zio nazionale





La storia di Gerry Scotti in obitorio con la madre morta

Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: ‘Ci fai un autografo?’ Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso… poi ho guardato mia mamma e ho firmato”. A quel punto Fedez alla storia di Gerry Scotti in obitorio con la madre morta reagisce male e dice: “Gli avrei dato una testata”, ha chiosato tra il serio e il faceto. Poco dopo il rapper chiede all’ospite di qualche eventuale disguido avuto con dei colleghi lungo la sua sterminata carriera.

“Non ho avuto mai discussioni, non le ho avute”, ha risposto Scotti. Il rapper ha provato a riformulare la domanda: “Non dico contese, liti, ma una cosa in cui non è scattata l’alchimia…”. Gerry non ha cambiato versione: “Non ce l’ho, altrimenti ve lo avrei detto come vi ho raccontato altre cose. Diciamo che sono molto ‘adattivo’”.

Poi Fedez ha chiesto: “Essere Gerry Scotti fa scop….re di più?”. “Penso di sì”, la secca e sincera replica del conduttore di Caduta Libera. Fedez: “Vuoi argomentare?”. “No”, risponde Gerry Scotti. Di certo però, di questa intervista resterà la storia di Gerry Scotti in obitorio con la madre morta.

Gerry Scotti, il dramma privatissimo del conduttore: “Ho dovuto fare le valigie…”