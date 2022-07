Julian Nagelsmann, scandalo con una giornalista. Una vera e propria bufera si è scatenata nelle ultime ore e non ha travolto solamente il mondo dello sport, ma del gossip in generale. A bordo di uno yacht è stato dunque paparazzato con questa giovane e immediatamente sono stati presi provvedimenti drastici. Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato tutti senza parole. Ed è anche uscito fuori il nome della ragazza, che è diventata insieme a lui uno dei personaggi del momento.

Julian Nagelsmann, scandalo con la giornalista sullo yacht. Le foto ‘rubate’ hanno fatto il giro del web e negare è praticamente impossibile. Non a caso a confermare la notizia è stato proprio il giornale in cui collabora la donna. Gli atteggiamenti avuti dai due non hanno fatto minimamente pensare ad un semplice rapporto di amicizia, infatti è scattato il bacio e ci sono stati dei comportamenti molto complici e intimi. Proprio ad inizio giugno lui aveva comunque annunciato l’addio a sua moglie. Parlando di vip, da segnalare nelle scorse ore anche il matrimonio dell’attrice Alexandra Daddario.





Julian Nagelsmann, scandalo con la giornalista: baci sullo yacht

Julian Nagelsmann, scandalo con la giornalista del giornale Bild, che non ha potuto fare altro che assumere una decisione negativa nei confronti della ragazza. Lui è l’allenatore di calcio della compagine tedesca del Bayern Monaco e lei lavorava come corrispondente per il team bavarese. La Bild ha scritto: “Julian Nagelsmann ama la giornalista della Bild, che è stata sollevata con effetto immediato dal suo incarico. Il legame tra i due è considerato molto serio”. Quindi, siamo in presenza di una vera e propria storia d’amore.

Julian Nagelsmann ha perso completamente la testa per la 30enne Lena Wurzenberger e la moglie Verena, con la quale ha anche avuto due figli, è ormai un lontanissimo ricordo. Pare proprio che il tecnico abbia ritrovato una certa stabilità personale e chissà se l’addio alla coniuge non sia stato dovuto alla sua conoscenza con la giornalista della Bild. Quest’ultima dovrà necessariamente lavorare, toccando altri temi, per evitare un inevitabile conflitto di interessi che non andrebbe affatto bene.

Scandal in Germany as Bayern manager Julian Nagelsmann splits from his wife after falling for football reporter Lena Wurzenberger- as couple are spotted on luxury yacht off Ibiza



Germany’s top paper Bild axe reporter from Bayern Munich coverage pic.twitter.com/iCWGgNDYAD — Lilian Chan (@bestgug) June 30, 2022

Julian Nagelsmann, che ha 34 anni, ha vinto il campionato con il Bayern Monaco il 23 aprile scorso con tre giornate di anticipo. Mentre il cammino in Champions League si è fermato ai quarti di finale, quando è stato eliminato dal Villarreal. In precedenza il giovanissimo allenatore, che ha già accumulato esperienze importanti, aveva guidato altri due team tedeschi: l’Hoffenheim e il Lipsia.

