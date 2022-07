“Si sono sposati in un pub”. Che strano matrimonio, ma l’attrice è felicissima per quel ‘sì’ al collega

Alexandra Daddario, matrimonio con Andrew Form. La notizia più bella è stata annunciata dai diretti interessati attraverso i social network, dove sono state pubblicate le immagini delle nozze, celebrate in un locale molto particolare e sicuramente inedito. Un amore travolgente il loro, che è nato solamente 12 mesi fa, ma che ha avuto un’ascesa incredibile fino alle nozze celebrate nelle ultime ore. E proprio lei, in un’intervista rilasciata a Vogue, si è anche soffermata sui dettagli dei fiori d’arancio.

Alexandra Daddario, matrimonio con Andrew Form e gioia enorme per i neo sposi.





Alexandra Daddario, matrimonio con Andrew Form

Alexandra Daddario, matrimonio con Andrew Form quasi un anno dopo la conoscenza, avvenuta nella città di New York. Queste le parole dell’attrice a Vogue: “Inizialmente avevamo deciso di sposarci in Italia perché volevo bere vino italiano per tre giorni consecutivi. Poi però ci siamo uniti in matrimonio a New Orleans, una città piena di musica e di vita”. E la scelta del locale dove hanno festeggiato alla grande è stata davvero una sorpresa. Nulla di sfarzoso, ma un bellissimo bar situato nel quartiere francese della città americana.

L’attrice Alexandra Daddario e il produttore cinematografico Andrew Form hanno fatto festa al Preservation Hall, il bar dove sono organizzati i concerti di musica jazz. E la donna ha aggiunto: “Ci è piaciuto molto l’aspetto del locale, così antico, così storico e che lascia trasparire la sua età e i suoi difetti. Questo lo rende così bello e volevamo che fosse all’insegna della musica, del bere e dell’autentica New Orleans”. Presenti anche cheeseburger, tarocchi e musica a non finire.

Alexandra Daddario e Andrew Form si erano ufficialmente legati sentimentalmente l’anno scorso, nel mese di agosto. Lei, classe 1986, è famosa per aver interpretato Annabeth Chase nella serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo nonché per i suoi ruoli nei film San Andreas e Baywatch. Ma da segnalare sono anche le sue recitazioni in American Horror Story – Hotel, True Detective e White Collar.

