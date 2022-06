Ariete e Jenny De Nucci, relazione finita. Un vero e proprio colpo durissimo per i fan della cantante e dell’attrice italiane, che dunque si sono dette ufficialmente addio. A comunicare tutto in maniera ufficiale è stata Jenny, che attraverso il social network Instagram ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi follower che presumibilmente, stando a quanto è stato possibile intuire dal suo commento, le stavano segnalando diverse cose inerenti l’artista, balzata agli onori della cronaca per aver supportato una sua fan a fare coming out.

Dunque, Ariete e Jenny De Nucci, relazione finita in modo definitivo. In un’Instagram story dell’attrice la notizia che comunque stava circolando da qualche giorno. A proposito di addii, c’è stata una rottura anche tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini. Francesco Oppini sembra preferire la solita discrezione che lo ha sempre contraddistinto, ma non per questo i dettagli sono venuti meno a un chiarimento sulla situazione: “Ognuno ha i suoi alti e bassi su tutto, come nella vita privata, così nel lavoro e tutto il resto. Diciamo che non sono qui per raccontare la mia vita privata”.





Ariete e Jenny De Nucci, relazione finita: è ufficiale

Ariete e Jenny De Nucci, relazione finita. E queste sono state le parole utilizzate dall’ex protagonista de Il Collegio: “Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. Da un po’ che volevo scriverlo, ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica, mi sembrava giusto, anche se sono contraria a queste cose, di scrivere due righe in merito”.

Infine, Jenny De Nucci ha aggiunto sui social: “Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo: ‘amarsi in pubblico e lasciarsi subito’. Buonanotte”. Quindi, nonostante abbia voluto annunciare l’addio ad Ariete, ha preferito non entrare nei dettagli e non è stato svelato il motivo principale della rottura totale. Da parte della cantante c’è invece il silenzio assoluto, staremo a vedere se vorrà dire qualcosa nelle prossime ore.

ma adesso che Jenny e Ariete si sono lasciate io come vado avanti, io avevo affidato a loro un pezzo di cuore io non posso andare avanti loro saranno la mia casa per molto tempo ancora, non posso dire addio così facilmente 😭💔 — 𝕾𝖎𝖒𝖔𝖔𝖋𝖋𝖎𝖈𝖎𝖆𝖑🍃🌷 (@Simoofficial_) June 29, 2022

Ariete, classe 2002, è il nome d’arte di Arianna Del Giaccio. Lei è una cantautrice e compositrice originaria di Anzio, in provincia di Roma. Lei si è sempre dichiarata bisessuale e anche nei suoi brani racconta il suo amore nei confronti delle ragazze. Jenny De Nucci è invece classe 2000 ed è di Garbagnate Milanese (Milano). Ha recitato in Happy Birthday, Un passo dal cielo e Sempre più bello.

