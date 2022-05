“Mi state chiedendo di lui…”. Ivana Mrazova e Luca Onestini: due anni fa l’addio, oggi la sorpresa

Ivana Mrazova e Luca Onestini, i rapporti oggi. La notizia della rottura non apriva uno scenario di riappacificazione tra i due. La coppia è stato sempre molto amata dai fan, ma una volta raggiunto il capolinea, ogni speranza è stata persa. Forse il tempo ha curato ogni ferita. Ecco quali sono i rapporti oggi tra di loro.

Nessun ritorno di fiamma tra Ivana Mrazova e Luca Onestini dopo la fine alquanto burrascosa della relazione. Ma nonostante tante voci a riguardo, oggi le cose sembrano essere cambiate. Non per come molti avrebbero desiderato. Lo avrebbe rivelato la stessa Ivana nel rispondere ad alcune domande da alcuni utenti nel corso sul profilo Instagram.





“Tanti mi state chiedendo di Luca. Comunque sì, siamo in buoni rapporti”, informa sul social Ivana Mrazova a proposito dei rapporti attuali con Luca Onestini. La verità poi è venuta a galla una volta per tutte mettendo a tacere i pettegolezzi. Ma soprattutto i dissapori del passato che non hanno certamente fatto del bene a nessuno dei due. (Luca Onestini, la bomba sull’ex).

Dalle ultime vicende, si apprende che in occasione della dolorosa perdita del cagnolino Teddy, sia stato proprio Luca Onestini a farsi avanti. Ma in che senso? Pare che in quell’occasione Luca abbia scritto un messaggio a Ivana Mrazova dimostrando il suo affetto e la sua vicinanza in un momento certamente delicato.

Un riavvicinamento tra Ivana Mrazova e Luca Onestini? In un certo senso si. Pare che il gesto di Onestini sia riuscito a buttare alle spalle passati rancori tra i due. “Sono aperta all’amore”, confessa ancora Ivana Mrazova dicendosi ancora single. Viva la sincerità. E sono in molti a sperare che la bella Ivana riesca a riaprire le porte al vero amore.

