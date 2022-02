Una notizia tremenda ha colpito la modella Ivana Mrazova, che ha dovuto fare i conti con un lutto che l’ha devastata. Poco prima dell’annuncio straziante, aveva dato un po’ di speranza ai fan, infatti era stata eseguita un’operazione chirurgica che si sperava avesse dato l’esito sperato: “Ha appena finito l’operazione e adesso si sta piano piano svegliando dall’anestesia. Sono riusciti ad operarlo e togliergli il tumore che aveva e adesso si deve stabilizzare. Siete in tantissimi e vi ringrazio. Continuate a mandargli le preghiere”.

E ancora Ivana Mrazova aveva aggiunto: “Continuate a mandargli tutta l’energia, perché adesso ha bisogno di noi”. Ma poi purtroppo, ore dopo quel messaggio ricco di speranza, ecco che è arrivato l’aggiornamento peggiore sui social network. Infatti, è sopraggiunta la sua morte e lei è parsa distrutta dal dolore. Anche il suo ex fidanzato Luca Onestini non è potuto rimanere impassibile davanti a questa perdita e su Instagram ha postato una sua foto e un commento, che ha commosso davvero tutti.

Ivana Mrazova ha quindi aggiunto, dopo aver saputo che non ce l’aveva fatta: “Il mio amore più grande non ce l’ha fatta. Il mio cuore e la mia vita sono spezzati. Non posso immaginare di vivere senza di te”. E Onestini ha voluto scrivere: “Abbiamo passato quattro anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricini per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”.





A morire è stato il cane di Ivana Mrazova, che si chiamava Teddy, il quale stava lottando contro un cancro da diverso tempo. Spesso e volentieri la ragazza aveva scritto sui social e aveva detto ai suoi follower che stava combattendo contro questo male. L’intervento chirurgico poteva essere risolutivo, ma purtroppo è morto. L’immagine che immortala lei e l’animale a quattro zampe che viene avvolto in una coperta ha lasciato davvero senza parole i suoi ammiratori, che hanno sofferto insieme all’ex gieffina.

La fine della storia d’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini era stata comunicata così nell’estate 2021: “È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi”.