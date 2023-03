Occhi puntati su Ilary Blasi e il suo fisico, con molti follower che si sono mostrati abbastanza preoccupati. Di lei si è parlato tantissimo negli ultimi mesi, dopo la separazione da Francesco Totti che sembra essere ancora burrascosa e per il suo nuovo fidanzamento. Infatti, nella sua vita è entrato l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale è uscita allo scoperto ufficialmente. Intanto, tra meno di un mese inizierà la sua avventura televisiva alla guida dell’Isola dei Famosi 2023, che si preannuncia molto interessante.

Ma non tutto pare andare benissimo, stando ad alcune foto pubblicate dalla stessa Ilary Blasi su Instagram. il suo fisico sta allarmando e non poco migliaia di suoi follower, che l’avranno sicuramente bombardata anche di messaggi in privato. Ci sono delle ipotesi in merito a questo cambiamento repentino del suo corpo, ma lei non ha detto nulla a tal proposito. Anche se potrebbe pure rompere il silenzio nelle prossime ore, alla luce dell’ansia che sta coinvolgendo un gran numero di suoi ammiratori.

Leggi anche: “Dicono che è così”. Ilary Blasi e Bastian, la decisione dopo quegli scoop pazzeschi





Ilary Blasi, il suo fisico preoccupa: cosa le è successo

Certamente per Ilary Blasi non sono stati mesi facili e anche il fisico ne avrà sicuramente risentito. Per molto tempo non si è fatto altro che parlare della separazione da Totti, con la battaglia giudiziaria che continua nelle aule di tribunale. Poi l’arrivo di Bastian ha stravolto tutto in positivo, infatti lei si è fatta qualche bel viaggio in sua compagnia ed è parsa molto felice. Ma gli strascichi sono inevitabilmente rimasti, come ha sottolineato anche il sito Leggo nell’analizzare le immagini postate sui social.

In queste istantanee apparse su Instagram, Ilary Blasi si è fotografata mentre era attorniata da bellissimi fiori. Si trovava su un terrazzo e probabilmente ha voluto inneggiare all’arrivo della stagione primaverile. Bellissimo anche l’outfit scelto per l’occasione, infatti la presentatrice Mediaset ha indossato delle scarpe da ginnastica e un top decisamente corto, che ha fatto vedere la sua pancia. E proprio parlando del suo corpo, c’è chi ha notato che sia dimagrita eccessivamente, infatti sarebbero molti i chili persi negli ultimi tempi.

Leggo ha ipotizzato che tra le possibili cause di questa perdita di peso ci sia lo stress, legato alle vicende familiari. Ma potrebbe anche essere stata una sua precisa volontà, infatti non voleva avere quei chili di troppo e potrebbe aver seguito una dieta specifica.