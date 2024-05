Dalla cronaca rosa al “giallo”. Per gli appassionati della soap italiana che ha per protagonisti Francesco Totti e la ex moglie Ilary Blasi le sorprese non mancano mai. Anche noi abbiamo scritto del presunto, quantomeno plausibile, doppio sì che i due potrebbero pronunciare a breve, ma separatamente, ovvero il “pupone” con Noemi Bocchi e l’ex Letterina assieme a Bastian Muller. Una sorta di lieto fine per entrambi, dopo il reciproco veleno sparso per lungo tempo. Ma c’è – o ci sarebbe – un problema.

Da qualche tempo Ilary ha smesso di mostrarsi con Bastian Muller, laddove eravamo abituati a un profluvio di immagini e foto tenere della coppia, e naturalmente sono partite le congetture degli utenti social più attenti, che già parlano di crisi di coppia. Cerchiamo, dunque, di capire cosa sta succedendo tra la Blasi e il 37enne imprenditore tedesco.

Ilary e Bastian, siamo alla fine?

Lo scorso 28 aprile, un mese esatto sino ad oggi, la Blasi ha festeggiato i suoi 43 anni in Turchia, in compagnia di Muller e dei suoi figli e Bastian ha firmato sui social una dolcissima dedica d’amore per Ilary: “Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”. Poi, per lo più, silenzio. Alcuni seguaci del gossip, e in particolare della coppia italo-tedesca, hanno fatto notare questo strano atteggiamento a Deianira Marzano, notoriamente la regina del gossip italiano, e da lì sono partite tutte le speculazioni.

Un’altra ipotesi

Tanto è bastato, nonostante non vi siano altri dettagli in merito. Ma Novella 2000 azzarda anche un’altra ipotesi, ovvero che Ilary sia al momento concentrata essenzialmente sui suoi progetti futuri: sono già in corso d’opera le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live e inoltre, stando a quanto filtra da Cologno Monzese, la stessa Ilary sarebbe in lizza per la conduzione de La Talpa, che prossimamente dovrebbe tornare in onda sulle reti Mediaset.

Lo straordinario successo di “Unica”

Frattanto, dai dati appena comunicati da Netflix apprendiamo che il docu-film “Unica”, quello in cui Ilary ha raccontato la fine della storia d’amore con Totti – levandosi non dei sassolini, ma dei macigni dalle scarpe – ha ottenuto 8 milioni di visite e 5.9 milioni di visualizzazioni, superando (tra le produzioni italiane) anche “Nuovo Olimpo”, l’ultimo film di un regista affermato come Ferzan Ozpetek.