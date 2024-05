Jasmine Carrisi sempre più personaggio televisivo. La figlia primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso nasce come cantante ma in questi ultimi anni ha collezionato diversi ruoli anche sul piccolo schermo. Di recente è stata ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, insieme al papà e lunedì scorso l’ha sostituito nella seconda puntata di Io Canto Family, lo show appena iniziato e ondotto da Michelle Hunziker

L’annuncio è arrivato direttamente dal programma di Canale5 che con un comunicato ha reso nota la novità in giuria. Al Bano è infatti stato eccezionalmente assente, presumibilmente per impegni lavorativi e sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi con cui, per la cronaca, aveva già condiviso l’esperienza da coach a The Voice.

Leggi anche: “Arriva un maschietto”. Presto il fiocco azzurro per il cantante e l’ex Uomini e Donne





Jasmine Carrisi, il ritocchino estetico a 23 anni

“A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria composta da Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Jasmine Carrisi, che questa settimana prende eccezionalmente il posto di Al Bano”, il testo della nota di Io Canto Family diffusa prima della puntata.

Ma Jasmine Carrisi è anche un personaggio social molto seguito e su Tik Tok ha annunciato di essersi sottoposta a un ritocchino estetico. A 23 anni. Al motto “Non sei triste, devi solo fare il filler”, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è andata in una clinica di Milano per la puntura a base di acido ialuronico sulle labbra.

Si è fatta riprendere durante il trattamento e condiviso le immagini sui social, scatenando un dibattito tra le coetanee, quasi tutte interessate o in procinto di imitarla. Tra i commenti chi fa sapere quando andrà, chi tagga le amiche, chi vuole sapere costi e durata e chi chiede se fa male. “Pochissimo personalmente”, la risposta della 23enne che è sembrata molto soddisfatta del risultato.