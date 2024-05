Il primo figlio della coppia vip sarà un maschietto. A poche settimane dalla notizia della gravidanza, quella del sesso: domenica 26 maggio il cantante e la fidanzata, che per la cronaca è una ex conoscenza di Uomini e Donne, hanno organizzato una festa per scoprire, insieme ad amici e parenti, se avrebbero appeso alla porta di casa un fiocco rosa o un fiocco celeste fra qualche mese. Come detto, è in arrivo un maschietto.

A rendere pubbliche, tra le Storie Instagram, i momenti del gender reveal party è stata la futura mamma. Con il pancino ben visibile ormai, ha scelto un abito attillato beige in tinta con la scenografia che conteneva orsacchiotti di peluche giganti e anche con il buffet, tutto sui toni del marrone e del sabbia così da rimanere neutro. Poi la scia di colore azzurro in cielo.

Fiocco celeste in arrivo: la coppia vip aspetta un maschietto

E così Lazza e Greta Orsingher diventeranno presto genitori di un maschietto fra qualche mese. Ufficialmente il cantante di ‘Cenere’ e la modella e influencer con un passato nel dating show di Maria De Filippi stanno insieme da poco tempo.

I due avrebbero iniziato a frequentarsi da qualche mese: sono usciti allo scoperto a gennaio 2024, anche se certamente potrebbero aver iniziato la conoscenza mesi prima senza uscire allo scoperto. Lui ha bisogno di poche presentazioni ma come detto anche lei non è un volto nuovo al pubblico televisivo e al gossip.

Greta Orsingher ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna e tra il 2012 e il 2013 è apparsa anche tra i concorrenti de La Scimmia Pensa. Avrebbe avuto anche un flirt estivo con Fedez, poco prima che lui conoscesse Chiara Ferragni.