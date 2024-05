Francesco Totti e Ilary Blasi pronti alle nozze, ma non fraintendeteci: ognuno per conto suo. Oramai la coppia archetipo del binomio velina (o “letterina”) e calciatore non sta più insieme da tempo, ed è appena il caso di ricordare quanto sia stata tempestosa e colma di reciproche accuse la loro separazione. Ora, entrambi, hanno (ri)trovato la felicità. La bandiera della Roma è felicemente fidanzato con Noemi Bocchi, che di Ilary sembra un clone, data la somiglianza, mentre l’ex conduttrice de L’isola dei Famosi 2023, si consola con Bastian Muller.

Il quadruplo sì è nell’aria, dunque, ma perché che ciascuno dei due convoli nuovamente a nozze con il rispettivo partner occorre il “via libera” del Tribunale.

La burrascosa separazione

Dal luglio 2022 è scattata la soap opera in salsa romana: chi non ricorda la “scandalo” dei Rolex e altre stille di veleno (reciproco)? Per non parlare delle interviste esclusive e, addirittura, del docufilm “Unica”, su Netflix, in cui lei ha raccontato la sua versione dei fatti. Ma, ora, Francesco e Ilary si sono lasciati il passato alle spalle. E pensano solo al futuro. Tuttavia, vi sarà, per così dire, una tappa intermedia prima delle loro nuove vite: la prossima udienza per la causa di divorzio è fissata al 31 maggio. Fra una settimana, pertanto, i due depositeranno l’elenco dei testimoni da far sentire al giudice per chiarire a chi siano imputabili le cause della rottura.

L’indiscrezione sul quadruplo “Sì”

Dopo venti anni di amore e tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – i due ex coniugi si contendono (anche) un patrimonio milionario. Altro nodo da sciogliere riguarderà l’assegno di mantenimento, anche se possiamo giurare che nessuno dei due patirà la fame. Inoltre, il settimanale Nuovo scrive, citando le tradizionali “fonti bene informate”, che appena avranno ottenuto la separazione e, poi, il divorzio definitivo, Totti e Blasi intenderebbero suggellare con un Sì l’amore ritrovato con i nuovi compagni.

Ilary non vede l’ora (ma anche Francesco)

Soprattutto Ilary sembra scalpitare: “Il matrimonio con Bastian? Non ho pregiudizi, dicono che il secondo sia anche più bello del primo“, nelle parole della neo conduttrice di Battiti live, che vedremo in estate su Canale 5. Che altro aggiungere? Auguri preventivi, a tutti e quattro i futuri sposi.